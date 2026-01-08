Un militar paraguayo acepta más de 18 años de cárcel por grabar videos sexuales en Alicante con una bebé, nieta de su pareja

Vídeos sexuales con una niña de tan solo dos años de edad, que era la nieta de su pareja y que ignoraba lo que él hacía con la pequeña. Un militar paraguayo afincando en Alicante ha sido condenado a 18 años y nueve meses de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad y reconocer los hechos. El acuerdo se ha cerrado este jueves en la Audiencia de Alicante, momentos antes del inicio del juicio previsto en la Sección Décima, entre la Fiscalía, la acusación particular, ejercida en nombre de la víctima por el abogado José Luis Sánchez Calvo, y la defensa, representada por el letrado Jorge Ruiz García.

La Fiscalía reclamaba inicialmente 25 años de prisión por delito continuado de agresión sexual a menor de edad, utilización de menores para la elaboración de material pornográfico y posesión de pornografía infantil. La pena ha quedado reducida tras el acuerdo alcanzado entre todas las partes y que ha evitado un proceso largo y desagradable. El tribunal ha condenado al acusado por tres delitos: 13 años y seis meses de prisión por la agresión sexual; otros cinco años por la utilización de la pequeña; y otros tres meses por posesión de material pedófilo. Además, se ha impuesto una orden de alejamiento de 10 años que le impide contactar con la víctima una vez cumplida la pena de prisión, así como el pago de una indemnización de 30.000 euros. La sala ha acordado también la destrucción de todo el material intervenido.

El condenado es un militar paraguayo que residía en España desde 2012. Fue detenido en Alicante el 14 de marzo de 2025, tras la detección de los hechos a través de una alerta de Google, y pasó nueve meses en prisión preventiva hasta la resolución del procedimiento. Los hechos en España involucraron a la nieta de su pareja, de tan solo dos años, que solía quedarse al cuidado de su abuela en su domicilio en Alicante. La investigación se inició a raíz de que la compañía Google detectara la presencia de contenido sensible almacenado en la nube desde un teléfono del acusado y puso los hechos en conocimiento del National Center for Missing & Exploited Children de Estados Unidos, que trasladó la información a las autoridades españolas.

Otro proceso en Paraguay

Durante la entrada y registro practicada en el domicilio del procesado en Alicante, la Policía Nacional localizó varios dispositivos con material de pornografía infantil, entre ellos imágenes de la nieta de su pareja y de otra menor y que habrían sido grabadas por él mismo con su teléfono móvil. Al hacer las grabaciones, el archivo se subía automáticamente a la nube y en Google saltaron las alertas. Según fuentes cercanas al caso, parte de este material habría sido grabado en Paraguay, país al que el acusado viajaba con frecuencia. Estos hechos serán enjuiciados de manera independiente en ese país una vez que cumpla la condena impuesta en España. Precisamente, la detección de esta nueva víctima motivó que se llegara a plantear si la causa debería enjuiciarse en la provincia o pasar a manos de la Audiencia Nacional. De hecho, finalmente se ha quedado en la provincia y, según las fuentes consultadas por este diario, una vez que cumpla la condena en España se pondrá a disposición de este país para ser juzgado por los hechos ocurridos allí.

En un primer momento, el acusado negó los hechos e incluso llegó a sostener que, como monitor de los scouts, se dedicaba a recopilar este tipo de material con el único propósito de denunciarlo. Sin embargo, ha cambiado de versión, nueve meses después, y finalmente ha reconocido los graves delitos que se le imputaban, aceptando el acuerdo de conformidad.

Las alertas generadas por plataformas tecnológicas como Google se han convertido en una herramienta clave en la investigación de delitos de explotación sexual infantil, al permitir la detección temprana de contenido ilegal almacenado en la nube y su comunicación inmediata a las autoridades, lo que facilita la identificación de los responsables y la protección de las víctimas. Las Fuerzas de Seguridad han venido detectando un aumento del uso de plataformas virtuales de almacenamiento para guardar estos archivos, utilizando sistemas de encriptado para tratar de burlar los controles de los algoritmos que intentan detectar contenidos prohibidos.

En otros casos, hay simple torpeza en el uso de las nuevas tecnologías y el autor desconoce que el material sensible puede acabar en dispositivos del almacenamiento ajenos a su teléfono. La nube puede brindar una mayor accesibilidad desde cualquier dispositivo, compartiendo archivos con gran facilidad y después borrándolos rápidamente para evitar su localización con facilidad en el caso de que hubiera un registro o tuvieran sospechas de que pudieran ser localizados.

