En la vía pública
Detenido un anciano de 84 años por apuñalar en el abdomen a una mujer en Pamplona
Fuentes policiales han confirmado que ambas personas se conocían con anterioridad, pero no han precisado si se trata de una agresión machista
EFE
Un agente de la Policía Foral fuera de servicio ha reducido y detenido este viernes a un hombre de 84 años tras agredir con un arma blanca a una mujer de mediana edad en la vía pública, en Pamplona.
Según han informado fuentes policiales, el agresor ha asestado una puñalada en el abdomen a la víctima, que ha resultado herida de diversa consideración y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra para su atención médica.
La rápida intervención de agentes de la Policía Nacional, que han acudido en apoyo del agente autonómico, ha permitido asegurar la zona y culminar la detención del presunto agresor, que ha sido trasladado a dependencias de la Policía Foral.
Fuentes policiales han confirmado a EFE que ambas personas se conocían con anterioridad, pero no han precisado si se trata de una agresión machista, ya que se desconoce todavía el motivo de la agresión.
En la actuación han intervenido patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral y de la Policía Nacional, y la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del suceso, que pasa al ámbito judicial.
- El Valencia CF se mueve por Kenay Myrie: refuerzo para el Mestalla y apuesta de proyección
- ¿Qué parejas de La Isla de las Tentaciones siguen juntas?
- Fichajes: Los mejores centrales libres en el mercado
- Umar Sadiq, al IMED antes de firmar su contrato con el Valencia CF
- Directo | El Monaco asalta el Roig Arena ante un Valencia Basket desacertado
- Ya hay horario para el partido de octavos de Copa del Rey contra el Burgos
- Premio doble para el joven talento del Valencia CF Jaume Durà (17 años)
- Sadiq se moja sobre la situación de Ramazani