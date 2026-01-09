SUCESOS
Una explosión de gas en Carabanchel (Madrid) derriba medio edificio y deja un muerto y tres heridos graves
Las primeras informaciones apuntan también a varios heridos en la deflagración
Héctor González
Un ruido atronador ha desgarrado este viernes por la tarde el aire de Carabanchel (Madrid). Una fuerte explosión de gas en el interior de una vivienda ubicada en el número 32 de la calle Azcoitia ha provocado la muerte de una persona y dejado a otras tres heridas de gravedad, según ha informado Emergencias de Madrid.
Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de Bomberos, sanitarios de Samur-Protección Civil y efectivos de la Policía Municipal y la Policía Nacional. Los tres heridos han sido evacuados a distintos hospitales de Madrid en estado muy grave.
La deflagración ha ocasionado el derrumbe del tejado y de varios tabiques y estancias del inmueble, desatando el pánico entre los vecinos, que se han acercado a la zona mientras los agentes trabajaban para acordonar el perímetro.
- El Valencia CF se mueve por Kenay Myrie: refuerzo para el Mestalla y apuesta de proyección
- ¿Qué parejas de La Isla de las Tentaciones siguen juntas?
- Umar Sadiq, al IMED antes de firmar su contrato con el Valencia CF
- Directo | El Monaco asalta el Roig Arena ante un Valencia Basket desacertado
- Ya hay horario para el partido de octavos de Copa del Rey contra el Burgos
- Fichajes: Los mejores centrales libres en el mercado
- Premio doble para el joven talento del Valencia CF Jaume Durà (17 años)
- Umar Sadiq ya está en València: 'Tenía muchas ganas de volver