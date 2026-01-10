Comienzan a demoler la última planta del edificio de la explosión de gas de Madrid

Técnicos de Control de Edificación del Ayuntamiento de Madrid y Bomberos de Madrid han comenzado este sábado con los trabajos de demolición y desescombro de la última planta del edificio de Carabanchel en el que ayer, tras una explosión de gas, colapsó el forjado del techo, lo que provocó la muerte de una mujer.

Según han informado a EFE fuentes municipales, hoy se ha comenzado con estas labores después de que colapsara el tejado del número 36 de la calle Azcoitia, en el distrito madrileño de Carabanchel, donde falleció una mujer de 80 años y nueve personas resultaron heridas.

El suceso tuvo lugar sobre las 16:15 horas en este edificio que justo ayer estaba siendo sometido a una obra para separar las tuberías del gas, según consta en un aviso a los vecinos de la finca colindante, el número 34.

Además, en la fachada había andamios para llevar a cabo obras de revestimiento, si bien esta actuación no ha tenido nada que ver con la explosión.

La explosión no solo causó daños en el número 36, sino también en el inmueble del número 38.

Ambos, cuya entrada comparten, cuentan con 16 viviendas cada uno y las 32 en total van a ser completamente desalojadas, según han dicho a EFE fuentes de Emergencias Madrid.

El Samur Social y los técnicos de edificación del Ayuntamiento han dado una alternativa habitacional a los vecinos que así lo requirieron. Del número 36 se ha alojado a 28 personas correspondiente a 6 viviendas y del número 38 se ha alojado a 12 personas, de 4 viviendas.

Todas las personas han sido alojadas en un hotel, excepto una unidad familiar de 3 miembros y un perro que han sido alojados en un centro social, ha informado Emergencias Madrid.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y serán sus especialistas de Científica los que recogerán las pruebas necesarias para las pesquisas cuando las condiciones del edificio les permitan entrar.