Atrincherado un hombre en Sevilla: amplio despliegue de la Policía Nacional

Amplio despliegue policial en la barrio de la Extremeña, en Camas (Sevilla), después de que un hombre se haya atrincherado en su vivienda y haya amenazado con un arma de fuego. En este momento, en el lugar del suceso se han trasladado efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Goes), así como un negociador del cuerpo, que ha iniciado el protocolo habitual en estos casos para tratar de que se entregue a los agentes.

A primera hora de la mañana, sobre las 7.15, los vecinos de este barrio han alertado de varios disparos al aire y, a continuación, el individuo se ha atrincherado en vivienda, en la calle Melilla, como ha adelantado ABC y ha confirmado de fuentes oficiales El Correo de Andalucía. No ha trascendido de que haya habido heridos como consecuencia de los disparos. El barrio se encuentra a las afueras del municipio, cerca del yacimiento donde se descubrió el Tesoro del Carambolo.

Fuentes oficiales han informado a este medio que el suceso se ha iniciado cuando la Policía Local ha acudido a la llamada de unos vecinos, que alertaban de fuertes ruidos en la vivienda de un individuo, vecino de la calle Melilla. Al parecer, y según estas fuentes, no era la primera vez que se producían riñas y disputas entre los vecinos y este hombre. Cuando los agentes municipales acudieron al lugar de los hechos y certificaron la presencia de un arma de fuego en el interior de la vivienda, tras realizarse varios disparos al aire, notificaron a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo del asunto a través del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.

Calle Melilla en Camas, dónde han tenido lugar los hechos. / Google Maps

Fuentes oficiales, confirman la presencia de un negociador sobre el terreno. Tampoco hay constancia de que el individuo cuente con bombonas o haya amenazado con otras armas. Hasta el momento no ha trascendido la identidad de esta personas ni las razones del enfrentamiento con los vecinos del barrio.