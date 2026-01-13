Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grave suceso

Matan a una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género

La Policía Nacional investiga los hechos

Un vehículo de la Policía Nacional.

Un vehículo de la Policía Nacional. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Posible caso de violencia de género en Badajoz con resultado de muerte. Una mujer de 78 años ha aparecido sin vida ayer lunes, según ha confirmado la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron a las 21.00 horas, del lunes 12 de enero. La mujer ha sido asesinada presuntamente a manos de su pareja. De momento se desconocen más detalles de lo sucedido y si el autor de la muerte ha sido localizado y detenido.

La Policía Nacional, concretamente la UFAM de la Policía Judiciual de Badajoz, está investigando este hecho. La UFAM es la Unidad de Atención a la Familia y Mujer.

Ante la violencia machista, 016

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.

En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

