Sevilla
La Guardia Civil toma las Tres Mil, Torreblanca y Utrera en una macrooperación con registros y detenciones
La Policía Judicial de la Comandancia gaditana ha llevado a cabo un operativo este jueves a primera hora de la mañana por delitos contra el patrimonio
Carlos Doncel
Sevilla
La Guardia Civil ha tomado este jueves las Tres Mil Viviendas, Torreblanca y Utrera (Sevilla) en una actuación relacionada con supuestos delitos contra el patrimonio, según informan desde la Benemérita. La investigación la ha llevado a cabo la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, que ha decidido desarrollar el operativo de registro y detenciones a primera hora de la mañana. Hasta el momento, no ha trascendido el número total de arrestos vinculados a esta actuación.
- Los siete jugadores del Real Madrid que pidieron la cabeza de Xabi Alonso a Florentino Pérez
- Los cinco centrales que la IA sugiere al Valencia CF
- Gabriel Paulista se emociona con su nuevo equipo
- Negociación activa por Justin de Haas
- Buenas noticias en el Valencia CF antes del duelo de Copa en Burgos
- Oficial: La nueva aventura de Banega en el fútbol argentino
- Noticia SUPER: El Levante cierra el fichaje de Ugo Raghouber
- Comunicado oficial del Atlético: Mateu Alemany saca 'petróleo' por Gallagher