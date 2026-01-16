Investigación de los Mossos
Una mujer denuncia una violación grupal en Navàs (Barcelona)
Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación tras conocer el relato de la mujer
Eduard Font Badia
Los Mossos d'Esquadra están investigando una denuncia por una supuesta agresión sexual de un grupo de hombres a una mujer en la madrugada del día 9 al 10 de enero en Navàs (Barcelona). La policía ha interrogado a los presuntos implicados y mantiene el caso abierto con el objetivo de recabar el mayor volumen de información posible.
El relato de la mujer ha sido el desencadenante de las diligencias. Según ella, sufrió una agresión de carácter sexual en esta población de la comarca del Bages,a 25 kilómetros de Manresa (Barcelona). Al conocer la identidad de los hombres, los Mossos quisieron escuchar su versión de los hechos. Aunque la investigación sigue su curso, no consta que se haya practicado ninguna detención.
Los agentes están actuando con la máxima prudencia y aplicando todas las garantías para respetar los derechos de las personas que presuntamente vivieron este episodio. Como es habitual en estas situaciones, los Mossos recopilarán todas las pruebas posibles para esclarecer qué ocurrió aquella madrugada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los siete jugadores del Real Madrid que pidieron la cabeza de Xabi Alonso a Florentino Pérez
- Baja de última hora en la convocatoria del Valencia frente al Burgos
- Final: El Valencia cumple y sigue vivo en la Copa del Rey
- ¡Onces oficiales de Valencia y Burgos!
- ¿Cuándo es el sorteo de cuartos de Copa del Rey? Fecha, dónde ver y equipos clasificados
- Los cinco centrales que la IA sugiere al Valencia CF
- Horario y dónde ver el Burgos-Valencia de Copa del Rey
- Valencia Basket sabe sufrir y suma otra victoria en Euroliga ante Reyer Venecia