Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente: "Todas las víctimas han sido ya trasladadas y el número de fallecidos, por el momento se cifra en 21"

Al menos 21 personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha

Las imágenes del accidente de trenes mortal en Córdoba

Accidente de trenes en Córdoba. / Redes sociales

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos 21 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

