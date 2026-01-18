Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los heridos más críticos están siendo ya evacuados en numerosas ambulancias

Adamuz instala un hospital de campaña y vecinos llevan mantas a afectados por el descarrilamiento

La caseta municipal de Adamuz acoge un hospital de campaña donde se atiende a los heridos por el descarrilamiento de los dos trenes, que ha ocasionado al menos diez fallecidos y más de 25 heridos, a la vez que familiares de los afectados son atendidos en otro edificio municipal.

Así lo ha dado a conocer la concejal responsable de Protección Civil, María Belén Moya Rojas, en declaraciones a Canal Sur, recogidas por Europa Press, a la vez que ha comentado que los vecinos se están volcando llevando mantas y agua, aunque el descarrilamiento se ha producido "en un punto de difícil de acceso".

Desde el Ayuntamiento se han coordinado autobuses para atender a todas la personas que tienen que desplazarse, mientras que para las personas que quieran desplazarse a Córdoba se pondrán autobuses a su disposición, ha aseverado, para añadir que los heridos más críticos están siendo ya evacuados en numerosas ambulancias. "Hay mucho trabajo por hacer", ha apostillado.