Adif habilita el teléfono 900101020 e Iryo el 900001402 para la información de los afectados por el accidente de tren en Adamuz

Adif ha habilitado el número de teléfono 900101020 para los familiares y afectados por el accidente de tren en la estación de Adamuz que se ha saldado, de momento, con cinco fallecidos y decenas de personas heridas. El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil.

Por su parte, Iryo ha habilitado el 900 00 14 02 para consultar información y recibir asistencia relacionada con el incidente.