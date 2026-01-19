Tragedia ferroviaria
Adif habilita el teléfono 900101020 e Iryo el 900001402 para la información de los afectados por el accidente de tren en Adamuz
Se trata de número gratuito de información para las víctimas y familiares del accidente ferroviario
EPE
Adif ha habilitado el número de teléfono 900101020 para los familiares y afectados por el accidente de tren en la estación de Adamuz que se ha saldado, de momento, con cinco fallecidos y decenas de personas heridas. El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil.
Por su parte, Iryo ha habilitado el 900 00 14 02 para consultar información y recibir asistencia relacionada con el incidente.
