La investigación sobre el origen del accidente de tren de Córdoba se centra en las vías del tren y en el material móvil de Iryo

Transcurridas las primeras horas desde el fatal accidente en Adamuz (Córdoba), con los equipos de emergencia todavía trabajando sobre el terreno, los esfuerzos de los investigadores consisten en recabar el máximo de pruebas para aclarar por qué chocaron los dos trenes. Como ha ocurrido con otros siniestros aéreos o ferroviarios, el de Santiago del 2013 por citar el más grave, se tardan meses en conocer las causas. No obstante, ahora mismo se centra en dos líneas de investigación: las primeras hipótesis se fijan o bien en la infraestructura, recién remodelada, o en el material móvil de Iryo, que ha asegurado que revisó tres días atrás.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está sobre el terreno desde la noche del domingo para aclarar el origen del fatal choque. Esas pesquisas ya tienen nombre: expediente 08/2026. De momento en el mismo solo constan los primeros datos, con la hora del siniestro (19.45 horas), las dos empresas afectadas (Renfe e Ilsa, de la que cuelga la marca Iryo), el punto kilométrico o un breve resumen de cómo se produjeron los hechos. E insisten en que "esta información no es definitiva y podría ser objeto de actualizaciones".

Fallo humano descartado

Aunque la Unidad Central de Criminalística de la Guardia Civil también está sobre el terreno, la CIAF será la encargada de determinar las causas del impacto entre el Alvia de Renfe y el Hitachi de Iryo. Se trata de un organismo técnico independiente que se encarga de analizar de forma técnica y sistemática los accidentes e incidentes ferroviarios en España, para determinar sus causas, circunstancias y extraer lecciones, "para que no vuelva a ocurrir", como imploró Carlos Bertomeu, presidente de Iryo, desde Córdoba. La comisión, formada por ingenieros de distintas especialidades, se creó en 2017 y, a pesar de que está adscrita al ministerio, no debe dar explicaciones ni a Adif ni a Renfe, que están prácticamente siempre implicados por sus análisis.

Agentes de la Guardia Civil en el lugar del siniestro. / Guardia Civil / EFE

De hecho, hasta el momento, el presidente de la operadora ferroviaria, Álvaro Fernández Heredia, ha sido el más claro a la hora de establecer los primeros supuestos en los que se trabaja. Ha asegurado que se ha descartado un error humano y que solo un fallo del tren de Iryo o bien un problema en la infraestructura de Adif, algo que se antoja poco probable porque se acabó su renovación el pasado mes de mayo. El máximo responsable de la otra operadora afectada ha evitado pronunciarse sobre las causas. Bertomeu ha asegurado que son los técnicos de la CIAF quienes deben arrojar luz sobre las causas pero que su material móvil "no tenía ni tres años" y era "última tecnología". Igual que el ministro Puente, el presidente de Iryo ha calificado el accidente de "extraño, raro".

Vía rota por el impacto

Todo el mundo es muy prudente. Es pronto para sacar conclusiones. Los técnicos, que están haciendo fotografías, tomando declaración a los implicados y examinando todos los elementos, también han descubierto durante este lunes que la vía estaba rota. No obstante, fuentes conocedoras del proceso han revelado que esa circunstancia respondería al fuerte impacto del material móvil contra la infraestructura, descartando que fuera el origen. El ministro Óscar Puente, en diferentes declaraciones, reconocía no obstante que Transportes está investigando la hipótesis de la rotura, aunque sin descartar otras como el material móvil de Iryo. Puente reconocía que la rotura del carril de la vía en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz no se limita solo a un trozo, sino que hay muchas más roturas a lo largo de 200 ó 300 metros de vía.

En cuanto a las pesquisas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no hay un plazo determinado para arrojar las primeras conclusiones, aunque diversas fuentes apuntan que, solo para las preliminares, se tardarán varias semanas. Después, habrá un informe definitivo, para el que se tardarán aún varios meses.

Un equipo específico

La estructura de la CIAF se compone de un pleno, integrado por un presidente, Ignacio Barrón de Angoiti, cinco vocales expertos en diversas disciplinas relacionadas con el ferrocarril (infraestructura, material rodante, señalización, telecomunicaciones y explotación ferroviaria) y un secretario que ejerce funciones de apoyo técnico y administrativo sin voto. Además, para cada accidente se constituye un equipo de investigación con investigadores asignados de forma independiente para llevar a cabo el examen técnico del suceso.

