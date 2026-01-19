Al menos 21 muertos y más de 100 heridos tras descarrilar en Córdoba dos trenes de alta velocidad

Al menos 21 personas han fallecido y más un centenar han resultado heridas, 15 de ellas permanecen graves, tras descarrilar dos trenes en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Tras el accidente, varias personas quedaron atrapadas en los vagones, y los equipos de emergencia continúan trabajando intensamente en la zona del accidente.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado.

Los vagones del Iryo han impactado contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que han salido despedidos. Como consecuencia del impacto de los vagones, que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de "terrible", han fallecido al menos 21 personas, y decenas más han resultado heridas graves.

El lugar del descarrilamiento

"Todas las víctimas han sido ya trasladadas y el número de fallecidos, por el momento se cifra en 21", ha confirmado Puente, que además ha explicado que "el tren Iryo es un tren nuevo y la vía es una vía renovada. El accidente es tremendamente extraño. Es en una recta". "Los expertos que hemos consultado están muy extrañados y esperamos que la investigación nos ayude a aclarar lo ocurrido", ha añadido.

Óscar Puente no quiso apuntar a una causa concreta para evitar una especulación, pero ha remarcado que la vía fue actualizada en el pasado mes de mayo. "No se puede especular si es por el material rodante o por las vías". El accidente se produjo cuando un tren de la compañía Iryo descarriló y chocó contra otro tren que circulaba en la vía contigua, un Alvia de Renfe, cuyo maquinista es uno de los fallecidos en el accidente.

“Como mínimo, hasta dentro de un mes, no tendremos la resolución de la investigación. Se trata de una comisión por ley, independiente, que arrojará luz y esclarecerá las causas de lo ocurrido”, ha añadido. El ministro, que ha asegurado haber estado en contacto con el Presidente “desde el primer momento”, ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas, además de desear la pronta recuperación a los heridos: “A primera hora de la mañana estaré con mi equipo en el lugar del accidente”.

El ministro también ha confirmado que, como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece suspendida.

Juanma Moreno: "Aún es pronto para hacer conjeturas"

Pasadas las 1.30 horas de la madrugada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llegado al lugar del trágico accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz acompañado del consejero de Justicia, José Antonio Nieto y el de Sanidad Antonio Sanz.

Moreno ha lamentado que, debido a las horas de la noche y la orografía "va a ser muy difícil excarcelar" los cuerpos que pueda haber en el interior los vagones que han caído por el terraplén, hacia el que posteriormente se ha dirigido. Respecto al número total de víctimas, Moreno ha comentado que "aún es pronto para hacer conjeturas" y ha deseado que la cifra de muertos no continúe elevándose. Eso sí, ha alertado que la situación de los vagones "es muy delicada".

La caída de tres vagones por un terraplén complica las labores de rescate

"El mayor problema son los vagones que han caído por un terraplén de cuatro metros. No podemos dar cifras pero puede incrementarse aún más el número de víctimas mortales y heridos graves", explicó el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, quien ha estimado que la "evolución será desfavorable" una vez que los servicios de emergencia logren acceder a estos vagones. Es decir, el volumen de fallecidos y heridos difundido hasta el momento (21 víctimas mortales ) no incluye las cifras de estos vagones que han caído por un terraplén.

Fueron los propios pasajeros quienes dieron la voz de alarma, alertando de la posible existencia de personas heridas e incluso atrapadas, lo que motivó el despliegue inmediato de un amplio dispositivo de emergencia. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que continúan trabajando sobre el terreno.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el accidente se produjo en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz, donde un tren de Iryo, concretamente el vagón 6, invadió la vía contigua por la que circulaba otro tren, un Alvia Madrid Atocha- Huelva provocando que ambos descarrilaran. Así lo ha informado InfoAdif a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detalla que la incidencia obligó a interrumpir el tráfico ferroviario en la zona.

En concreto, el tren LD AV Iryo 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, descarriló en el punto citado e invadió la vía adyacente. Por ella circulaba el tren LD AV 2384 Puerta de Atocha–Huelva, que también se vio afectado y terminó descarrilando.

Gran despliegue sanitario y de emergencias

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona mientras se evalúa el alcance total del accidente y las autoridades investigan las causas del siniestro, a la espera de más información oficial sobre las víctimas y el estado de los heridos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba), en "una noche de profundo dolor" para España.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha referido al suceso y ha afirmado que había hablado con el presidente andaluz, Juanma Moreno, para transmitirle su solidaridad. "Los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias. Eso es lo importante ahora", ha dicho Feijóo, quien ha enviado todo el ánimo a los afectados y a sus familias en estos momentos de angustia.