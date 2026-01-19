Juanma Moreno: "Los vagones caídos por el terraplén son un amasijo de hierros, hay poca esperanza de que dentro haya personas con vida"

Los servicios de rescate siguen trabajando en los tres vagones del Alvia con destino Huelva que cayeron por un terraplén de cuatro metros en el grave accidente ferroviario de Aldamuz. Pero conforme pasan las horas las esperanzas de encontrar personas con vida en ellos son cada vez más reducidas. Los vehículos, completamente "reventados", son en estos momentos "un amasijo de hierros" en los que sólo se espera ya encontrar más cadáveres que eleven aún más la cifra de víctimas mortales situada en estos momentos en 39.

"Los vagones están reventados. Estamos sólo a la espera de que los vehículos que vienen con Adif puedan levantar los vagones y se pueda comprobar si hay más cadáveres en la zona y se puedan identificar. Tenemos dos UVI de alta intensidad preparadas por si hubiese algún herido pero a medida que pasan las horas las esperanzas van desapareciendo", explicó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en una entrevista en la COPE, quien advirtió que se "tardará un tiempo" en encontrar a las personas que han perdido la vida en esos dos vagones.

"Tenemos muchas dudas de que puede haber dentro de esos vagones y que puede haber debajo", detalló el presidente, quien describió que por la noche había cadáveres sobre las vías porque habían salido despedidos por el impacto "brutal". "Muchos salieron disparados. Se llegó a hacer una búsqueda porque nos temíamos que algunos estuvieran a una larga distancia".

El presidente andaluz se desplazó en la noche de ayer hasta el lugar del siniestro y pudo visitar la "zona cero" del accidente para convocar la envergadura de la tragedia que ha afectado sobre todo al Alvia que circulaba entre Madrid y Huelva que ha sufrido "un impacto brutal". Allí comprobó como los servicios de emergencia y los forenses levantaban los cadáveres que se encontraban y los identificaban.

Además de las 39 víctimas mortales, el presidente andaluz ha subrayado que hay once personas en UCI repartidas por distintos hospitales andaluces, entre ellos cinco menores. Uno de ellos se encuentra en una situación de especial gravedad, según apuntó el presidente.

Qué ha ocurrido en el accidente de Aldamuz

Tras pasar la noche en el lugar de los hechos, el presidente andaluz confirmó, tal y como ha hecho el ministro de Transportes, Óscar Puente, que de momento se desconocen las causas del accidente que deberán ser esclarecidas por una comisión específica. No obstante, a lo largo de la mañana mantendrá se esperan avances una vez que se desplacen más equipos del Ministerio.

En cualquier caso, el presidente andaluz llamó a la prudencia antes de empezar a buscar "la confrontación política" por el accidente. "Para evitarlo lo mejor es máxima transparencia hacia las familias y hacia la propia sociedad para que todo el mundo sepa la verdad. Lo importante ahora es identificar a los cadáveres y una vez que podamos extraer e identificar los cadáveres. Tiempo habrá para hacer los análisis posteriores que esclarezcan las circunstancias y que no vuelva a ocurrir".