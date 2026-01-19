Óscar Puente: "El tren Iryo es nuevo y la vía está renovada. El accidente es tremendamente extraño"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha desplazado a la estación madrileña de Atocha para seguir desde el centro de emergencias de Renfe el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz(Córdoba) donde el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha provocado al menos 21 muertos.

"Todas las víctimas han sido ya trasladadas y el número de fallecidos, por el momento se cifra en 21", ha confirmado Puente, que además ha explicado que "el tren Iryo es un tren nuevo y la vía es una vía renovada. El accidente es tremendamente extraño. Es en una recta". "Los expertos que hemos consultado están muy extrañados y esperamos que la investigación nos ayude a aclarar lo ocurrido", ha añadido.

Óscar Puente no quiso apuntar a una causa concreta para evitar una especulación, pero ha remarcado que la vía fue actualizada en el pasado mes de mayo. "No se puede especular si es por el material rodante o por las vías". El accidente se produjo cuando un tren de la compañía Iryo descarriló y chocó contra otro tren que circulaba en la vía contigua, un Alvia de Renfe, cuyo maquinista es uno de los fallecidos en el accidente.

“Se ha producido un descarrilamiento de los últimos coches de un tren Iryo de Málaga a Madrid, con la mala fortuna de que, en ese momento, en la vía paralela, circulaba un tren dirección a Huelva en sentido contrario. Ha impactado con varios coches, resultando despedidos por un terraplén. Ha sido aquí donde se han producido la mayoría de heridos y víctimas del accidente”, ha explicado el ministro de Transportes, que ha confirmado además que, dos vagones habrían caído por un terraplén de cuatro metros, provocando la mayoría de heridos y víctimas mortales.

Respecto a los heridos, el ministro de Transportes ha dicho que hay "30 heridos de cierta de gravedad, que ya han sido todos trasladados a centros hospitalarios". También ha confirmado que ha estado "en contacto con el presidente del Gobierno desde el primer momento".

El Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.45 horas e invadió la vía opuesta, por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con origen Madrid y destino a Huelva, que también ha descarrilado. "Las dos primeras unidades del Alvia, que se ha llevado la peor parte, llevaban 37 y 16 pasajeros respectivamente, por lo que hablamos de más de 50 personas afectadas de gravedad. Han caído por un barranco de cuatro metros. Si no hubiera venido un tren en dirección contraria, no habría víctimas. No sólo hay que retirar el material dañado de las vías, sino abrir una investigación para examinar lo ocurrido en profundidad”, ha ampliado. Además, Puente ha adelantado que la línea no operará este lunes, en el que continuarán los levantamientos de cadáveres e identificación de los mismos.

“Como mínimo, hasta dentro de un mes, no tendremos la resolución de la investigación. Se trata de una comisión por ley, independiente, que arrojará luz y esclarecerá las causas de lo ocurrido”, ha añadido. El ministro, que ha asegurado haber estado en contacto con el Presidente “desde el primer momento”, ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas, además de desear la pronta recuperación a los heridos: “A primera hora de la mañana estaré con mi equipo en el lugar del accidente”.

“Me preocupan los fallecidos. Accidentes hay pocos, otra cosa es que haya problemas de fiabilidad, que nada tiene que ver con lo que ha sucedido hoy en Aldamuz. Se han invertido 700 millones en esta vía y, concretamente, en este punto, los trabajos de mejora y restauración tuvieron lugar en mayo. Todo el sistema ferroviario español es revisado de manera periódica y constante”, ha asegurado. En respuesta a las preguntas que plantean la instalación de cinturones de seguridad en estos trenes, Puente ha señalado que no tiene constancia “de que se utilice cinturón de seguridad en ningún sistema ferroviario del mundo. No sé si contribuiría a mejorar la integridad física de los viajeros en caso de accidente. Lo importante es conocer qué ha pasado. Insisto, era una recta y el tren era nuevo”, ha zanjado.