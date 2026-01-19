Tragedia ferroviaria en Adamuz: un total de 79 afectados han sido ya dados de alta y 43 permanecen ingresados

El Servicio de Andaluz de Salud ha actualizado la cifra de asistidos dados de alta que, a esta hora, se eleva ya a 79; mientras que 43 permanecen ingresados, 12 de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos de distintos centros hospitalarios: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (5), Quirón Salud (3), Cruz Roja (2) y Hospital San Juan de Dios (2). Todos afectados en el grave siniestro entre un Iryo y un Alvia en Adamuz (Córdoba), que deja al menos 39 muertos.

En planta ya se encuentran 27 heridos, diez en Reina Sofía, uno en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, seis en San Juan de Dios, uno en Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, otro en el Hospital Universitario Regional de Málaga y dos en el Alto Guadalquivir.

La cifra total de atenciones se ha elevado a 122 pacientes asistidos, 117 adultos y cinco niños.

La Junta de Andalucía ha habilitado un punto de información a familiares de los afectados en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba. Hasta este lugar se ha fletado un autobús para trasladar a familiares de afectados desde el Centro de Mayores de Adamuz, y en él se encuentran efectivos de Cruz Roja, de los servicios sanitarios del 061, de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (GIPED). La Junta mantiene, asimismo, los Puntos de atención a familiares en la Estacion de Huelva y se suma otro en la Estación malagueña María Zambrano con personal de Protección Civil, Cruz Roja, Psicólogos y trabajadores sociales. También se mantiene punto de información en la Estación de Atocha en Madrid.

Por otra parte, se ha facilitado un teléfono de información sobre hospitalizados para los residentes de fuera de Andalucía, el 953001149. Las personas que se encuentren en la comunidad autónoma y necesiten este tipo de información deben llamar al 061.

Teléfonos de atención

A las 19.50 horas del domingo, se empezaron a recibir las primeras llamadas de alerta en el teléfono 112, en las que se informaba del descarrilamiento y vuelco de un tren y de la posterior colisión con otro convoy con personas heridas y atrapadas. Desde el 112 se puso en marcha toda la respuesta en emergencias y poco después se activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21.50 horas de ayer domingo, y que aún permanece activa.

Adif ha puesto a disposición de las familias el teléfono: 900 101 020 y unidades de atención en las estaciones de Atocha en Madrid, Córdoba y Huelva. Iryo, por su parte, tiene habilitado el 900 001 402.

El Servicio Andaluz de Salud desplegó ayer un amplio dispositivo sanitario compuesto por cuatro Dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencias (DCCU), seis UVIs móviles del 061, dos UVIs de Transporte de Críticos, dos Vehículos de Apoyo Logístico, tres ambulancias convencionales, cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de transporte programado, además del equipo médico de Adamuz que fue el primero en llegar y atender a los heridos.

Poco a poco se fue incrementado y modulando la respuesta para valorar, estabilizar y trasladar a los afectados, un trabajo que se llevó a cabo desde el Puesto Médico Avanzado desplegado en el edificio técnico de ADIF.

Además del Hospital de Andújar, se prealertó también al Virgen del Rocío por si fuera necesario derivar pacientes. El Hospital Reina Sofía activó su protocolo de grandes catástrofes.

El operativo de emergencia de la Junta de Andalucía activó también a Cruz Roja y al Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) del Colegio Oficial de Psicólogos, con quien la EMA tiene un convenio de colaboración.

También está desplegado el Grupo de Emergencias de Andalucía (Grea) y a EMA Infoca para apoyo logístico.

Por su parte, también desde ayer permanece trabajando en el lugar el Plan de Actuación Territorial médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de Córdoba con 16 forenses, cuatro psicólogos, dos trabajadores sociales y personal técnico y administrativo. Además, están también preparados para intervenir, por si fuera necesario, equipos de Sevilla y Granada. Todos los cuerpos están siendo trasladados al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.