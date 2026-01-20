El operativo de rescate cambia su estrategia y centra ahora sus actuaciones en el Alvia

Las labores de rescate de los cadáveres atrapados en el tren Alvia tras el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba) han vuelto a sufrir un cambio de planes que provocará una nueva demora en los trabajos.

En esta ocasión, el operativo se centra ahora en intervenir directamente sobre el Alvia, lo que ha obligado a replantear la actuación prevista inicialmente. Así lo han explicado a Diario Córdoba trabajadores de Grúas Alhambra, la empresa encargada de las labores de rescate.

Idea inicial: trabajar sobre el Iryo

Según detalló Rafael Marín, jefe del operativo, el plan inicial contemplaba actuar en primer lugar sobre el tren Iryo para retirarlo y facilitar así el acceso al Alvia. Las tareas estaban previstas para comenzar a primera hora de la mañana y completarse durante la jornada matinal.

Sin embargo, tal y como ha señalado un operario, se ha producido un nuevo giro en la estrategia. “Ahora el plan pasa por trabajar directamente sobre el Alvia, retirando el material desprendido”, explica, aunque admite que aún no está definido con exactitud el procedimiento a seguir. “Los planes cambian constantemente”, añade.

Toca despejar la zona

Este cambio ha obligado a desplazar hasta la zona excavadoras y cizallas para despejar la maleza, mover algunos elementos del convoy y permitir que la maquinaria pesada pueda operar con seguridad. “Nosotros estamos preparados para intervenir”, recalca el trabajador.

Víctor Castro

No obstante, el inicio de estas labores deberá esperar, ya que, según indican desde la empresa, no podrán comenzar hasta que las autoridades abandonen la zona. “Hasta que no salgan, no podemos trabajar”, concluye.

Este operario comenta que es una tarea que "hay que hacer con mucho cuidado", pero para la que están "sobradamente preparados" aunque "nunca se sabe qué te vas a encontrar". Recuerda que hace unos años tuvo que realizar el rescate de dos vagones de mercancías que se habían descarrilado en Córdoba.