La tragedia del accidente de trenes de Adamuz sacude Huelva: víctimas, desaparecidos y una provincia rota por el dolor

"Tengo una conocida que iba en el tren de la que no sabemos nada. Solo deseamos que sea porque esté incomunicada", dice esperanzado uno de los tantos vecinos que han acudido este lunes por la mañana a la plaza de las Monjas de Huelva. Ahí, en el epicentro de la capital onubense, se ha celebrado un emotivo minuto de silencio por el accidente ferroviario de Adamuz, que ha sacudido con fuerza a muchos municipios de la provincia. Casi 24 horas después del choque entre el tren Iryo y el Alvia, hay heridos, víctimas mortales y varios desaparecidos en una tragedia que ha llenado de dolor a toda España, tal como señaló el propio Pedro Sánchez.

Que Huelva haya sido uno de los puntos más castigados no es casual: el Alvia accidentado se dirigía a esta ciudad. De hecho, se habilitó un espacio para que los familiares directos de posibles afectados pudiesen aportar muestras de ADN; primero en la Jefatura de la Policía Local y ya por la tarde a la Comandancia de la Guardia Civil. Sin embargo, nada en esta sede de la Benemérita hacía pensar en ello: el trasiego en la puerta no difería mucho del de un día cualquiera.

"Ha sido una noche terrible, hay muchas personas que no tienen aún información de sus familiares y estamos intentando ayudarlas en todo lo posible", comentó entre lágrimas Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, tras el minuto de silencio convocado por todas las administraciones. A media tarde del lunes, la cifra de fallecidos en el siniestro ascendía a 39, de los que se desconoce el número exacto de onubenses. Aún quedan, eso sí, muchos de los que no se sabe nada desde la hora del desastre.

La incertidumbre por los desaparecidos

"No están ni entre los fallecidos ni en los heridos, simplemente no se tiene constancia de dónde están", afirmaba el lunes a mediodía el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, sobre los vecinos desaparecidos de esta localidad. "Aquí estamos muy preocupados, pero a la vez también pensando y teniendo esperanza".

Horas después, se confirmaba la peor noticia: el propio Ayuntamiento de Punta Umbría confirmó "el hallazgo sin vida de los cuatro miembros de la familia Zamorano Álvarez, que permanecían desaparecidos desde la pasada noche". "El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor", recogía un comunicado del Consistorio.

Por su parte, el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, transmitió un mensaje de "cercanía y solidaridad", refiriéndose a las personas de este pueblo costero afectadas en el accidente. "Algunos ya han sido localizados con heridas pero se encuentran bien, mientras que al menos dos vecinas, que tengamos por el momento confirmación, continúan sin ser localizadas", declaró Orta a mediodía del lunes, según palabras recogidas por Europa Press. Por el momento, el Ayuntamiento isleño no ha aportado más información sobre el estado de estas personas.

El dolor de las pérdidas

Y junto a la incertidumbre de la desaparición, el dolor de la pérdida. Como las de Óscar Toro y María Clauss, periodista y fotógrafa muy queridos en la profesión. "La consternación entre el gremio de periodistas es total", señalaba el comunicado conjunto de la Asociación de la Prensa de Huelva y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.

"Tanto Óscar como María estaban muy implicados a nivel social: pertenecían a varias ONG, y estaban involucrados con la ayuda al Tercer Mundo y a las personas desfavorecidas", contó Guadalupe Ruiz, periodista y miembro de esta asociación de la prensa onubense. "Aparte de la profesión, era gente muy comprometida con la sociedad".

"No han parado a lo largo de su vida: no llevaban unos meses con ese compromiso, sino décadas. Siempre los he conocido así", los recordaba tras el minuto de silencio Rafael Moreno, integrante asimismo de la Asociación de la Prensa de Huelva. "Te deja el cuerpo de duelo, la verdad".

Huelva, Andalucía y España unidas por la tragedia

"Es un día de dolor para toda España", aseveró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su declaración desde Adamuz. Antes, el máximo representante de la Junta, Juan Manuel Moreno, había calificado como "una calamidad" este accidente ferroviario. Y de Córdoba a Huelva, de Punta Umbría a Isla Cristina, muchos municipios andaluces y de todo el país lamentan un suceso tan dramático.

"Soy de Barcelona, y justo este domingo llegué a Huelva de vacaciones. Al enterarme de lo ocurrido, no he querido faltar al minuto de silencio por las víctimas", contaba Guillermo en la plaza de las Monjas. A él no le había tocado de cerca el accidente, pero como otras tantas decenas de personas han acudido al epicentro de Huelva a recordar y mandar apoyo a todos los que sí han sufrido esta tragedia.