Muere un maquinista en prácticas y otras 41 personas resultan heridas al descarrilar un tren en Barcelona por la caída de un muro de contención

Solo dos días después del grave accidente de Adamuz, un nuevo descarrilamiento ferroviario ha vuelto a sacudir la red ferroviaria. Un tren de Rodalies de la línea R4 ha descarrilado en Gelida (Barcelona) a última hora del martes tras el desplome de un muro de contención sobre la vía, causando la muerte de una persona y dejando cinco heridos graves. El suceso se ha producido poco antes de las nueve de la noche, cuando el convoy circulaba en dirección a Barcelona entre Sant Sadurní y Gelida.

El convoy había salido de Sant Vicenç de Calders y en él viajaban 38 personas. La caída del muro "ha desplazado la trayectoria del tren", ha explicado la consellera de Interior, Núria Parlon. La parte delantera del tren ha quedado completamente destrozada. Se dan la circunstancias de que en la cabina viajaban el maquinista y tres personas que realizaban tareas de formación. El terreno inestable por las intensas lluvias habría provocado el desprendimiento del muro de contención, si bien las tareas de investigación deberán determinar los hechos, ha añadido la consellera.

El último balance de víctimas ofrecido por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ofrecido cerca de las ocho de la mañana de este miércoles, es el siguiente: un muerto, cinco heridos graves (dos trasladados al Hospital de Bellvitge, uno a Vall d'Hebron, uno al Hospital Mútua de Terrassa y uno al Moisés Broggi); seis heridos en estado menos grave (dos trasladados al Hospital de Sant Boi, dos al Hospital Camils, uno a Moisès Broggi y uno al hospital de Bellvitge) y 30 en estado leve (ocho en el hospital de Vilafranca, ocho al hospital de Martorell, uno al Moisès Broggi y el resto no han requerido ingreso). Según ha confirmado Renfe esta mañana, el fallecido es un maquinista en prácticas que viajaba en la cabina. Tenía 27 años. Las autoridades ya han comunicado la muerte a su familia, que vive en Sevilla.

El accidente del tren de rodalies de la R4 en Gelida que ha descarrilado ha provocado un muerto, el maquinista del convoy, y cuatro heridos graves, así como 34 heridos de carácer más leve. / Ferran Nadeu

El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha desplegado un amplio dispositivo de emergencia para atender a los pasajeros, con 37 ambulancias desplazadas a la zona. Los cinco heridos graves han sido trasladados a distintos centros hospitalarios: dos al Hospital de Bellvitge, uno al Hospital Vall d’Hebron, uno a la Mútua de Terrassa y el quinto al Hospital Moisès Broggi. Los heridos menos graves y leves han sido atendidos en varios centros sanitarios. Los afectados han recibido también atención psicológica en el lugar del accidente.

Los Bombers de la Generalitat han tardado más de una hora en poder rescatar a una de las personas que había quedado atrapada en el interior del convoy. El aviso se ha recibido a las 21.01 horas y se han movilizado 36 dotaciones, que han establecido una zona de seguridad para evitar nuevos desprendimientos en el entorno de las vías. En el operativo trabajan el Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC) y el Grup d’Actuacions Especials (GRAE). “Ha sido necesario excarcerar a una de las personas que estaban en el interior del convoy”, han señalado los Bombers.

A consecuencia del accidente, Adif ha suspendido la circulación ferroviaria en toda la red de Rodalies en Cataluña tras el descarrilamiento. Por su parte, Renfe ha informado de que el servicio no se restablecerá hasta que finalice la revisión completa de la infraestructura afectada.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha señalado que el servicio de Rodalies no se recuperará antes de las 9.30 horas y que no se retomará la circulación hasta que se den todas las condiciones de seguridad necesarias. Hasta entonces, los servicios técnicos continúan evaluando los daños y realizando marchas blancas con personal de Renfe y Adif para comprobar el estado de las líneas afectadas.

La llevantada ha provocado incidencias en distintos puntos de la red ferroviaria catalana . Poco antes del accidente de Gelida, un tren de las líneas R1 y RG1 ha colisionado con una roca desprendida entre Tordera y Maçanet, sin que se hayan registrado heridos. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) había pedido previamente la suspensión del servicio por la falta de garantías de seguridad ante las condiciones meteorológicas adversas.

Los Mossos d’Esquadra han trasladado a las personas que han resultado ilesas a una zona segura, ubicada en las cavas de Torelló, mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y aseguramiento del entorno.

Reacciones políticas

En el ámbito político, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha informado de que se dirigía hacia el lugar del accidente, donde permanecen desplegados todos los equipos de emergencia. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau Miranda, ha señalado que el Govern sigue con atención la evolución del incidente y que se han movilizado todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad y la atención a los afectados.

El secretario de Movilidad, Manel Nadal, ha expresado su consternación en un mensaje en la red social X: “Consternado por el accidente de Gelida. Pésame a la familia del maquinista y a todo el personal de Renfe. Esperamos la recuperación de los heridos. Preocupación por los heridos graves”. En el mismo mensaje ha añadido: “Día negro para la red ferroviaria en Catalunya”. Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que se mantiene el seguimiento de las incidencias registradas en las líneas R1 y R4 de Rodalies.

En 2018

Un accidente similar ya ocurrió en un tren de la línea R4 de Rodalies que descarriló el 20 de noviembre de 2018 con 133 pasajeros a bordo que realizaban el trayecto entre Manresa y Sant Vicenç de Calders. El convoy pasaba por Vacarisses (Vallès Occidental) cuando se produjo un desprendimiento de piedras contra el que chocó. En el accidente falleció un hombre de 36 años, un vecino de Castellbell i el Vilar (Vallès Occidental) que viajaba en los vagones delanteros, y cinco personas resultaron heridas de poca gravedad, mientras que otras 44 sufrieron contusiones leves.