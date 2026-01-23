Caso Alvia
La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif por el accidente de Angrois
Confirma la condena al maquinista, Francisco José Garzón, y absuelve a Andrés Cortabitarte por la muerte de 80 personas en el siniestro ferroviario que dejó además 143 heridos
EP
La Audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois (Santiago) hace 13 años ocasionando la muerte de 80 personas y dejando a 143 heridos y absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria.
Ambos, el maquinista Francisco José Garzón y el exresponsable de Adif Andrés Cortabitarte, fueron condenados en la causa por el accidente por 79 delitos de homicidio --la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después-- y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave. Renfe recurrió la sentencia para reclamar la absolución de Cortabitarte y ahora la Audiencia de A Coruña absuelve al entonces director de seguridad de circulación de Adif.
