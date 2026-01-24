Galicia
Un hombre dispara en la calle y se atrinchera en un edificio de A Coruña
Un negociador de la Policía Nacional logró que se rindiese poco antes de las 16.00 horas
José Manuel Gutiérrez
A Coruña
Un hombre efectuó varios disparos en la calle Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán de A Coruña, y posteriormente se atrincheró en la vivienda en la que reside en ese lugar hasta poco antes de las 16.00 horas.
Los tiros fueron a parar a un edificio de la calle Comercio frente al suyo, entre el tercer y cuarto piso.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaron al lugar, al igual que un negociador que fue el que logró que el hombre se rindiese poco antes de las 16.00 horas.
Algunas fuentes apuntan a que el hombre mantiene un conflicto con una persona que vive en la misma calle.
- El Valencia CF desbloquea el fichaje de Guido: Acuerdo cerrado
- Unai Núñez es el elegido: El central que quiere el Valencia CF
- El Valencia CF sigue al teléfono por De Haas, central que el Famalicão se resiste a perder
- ¿Qué le puede aportar el fichaje de Unai Núñez al Valencia CF de Carlos Corberán?
- Aarón Mayol, el '6' del juvenil con el que Corberán cubre el agujero en Paterna
- La apuesta de Unai Núñez por llegar al Valencia
- ¿Unai Núñez llega al partido contra el Espanyol? Corberán confirma la exclusiva de SUPER y responde
- Unai Núñez ya está en Valencia