Junqueras pide la dimisión de la consellera y de Puente por el caos en Rodalies

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido este domingo, quinto día sin trenes en Cataluña, la dimisión de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y del ministro de Transportes, Óscar Puente. "Si ya han dimitido de sus responsabilidades, tendrían que dimitir también a efectos formales. Les pedimos que dimitan", ha sostenido en una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona. Asimismo, el líder republicano les ha acusado de usar "excusas" para justificar el mal funcionamiento del servicio y ha recordado que la lluvia ha afectado a toda Cataluña, pero que esta solo ha alterado el servicio de Rodalies, titularidad del Estado, y no el de los Ferrocarrils de la Generalitat.

"La situación es muy grave y es consecuencia de décadas de desinversiones", ha sentenciado el líder de la formación, que ha llegado a acusar el Estado de no construir "ni un kilómetro de ferrocarril convencional" en 50 años. Además, ha acusado a Paneque de "proteger" el Gobierno en lugar de denunciar que no se hayan inyectado los recursos suficientes. También ha señalado una "incapacidad manifiesta" de la consellera y del ministro a la hora de afrontar y explicar la crisis en el servicio de Rodalies. "Están más pendientes de intentar encontrar excusas puntuales que no de afrontar el problema en toda su magnitud", ha sentenciado, tras pedir que sean "consecuentes" y dejen el cargo.

El pasado jueves, Junqueras ya abrió la puerta a exigir dimisiones, sin embargo, el viernes los republicanos suavizaron las críticas tras reunirse de urgencia con la consellera. La portavoz del partido en el Parlament, Ester Capella, aseguró que su partido priorizaba las "soluciones" antes que las "declaraciones grandilocuentes" y avisó de que, una vez superada la crisis, sería cuando analizarían si el Govern había estado a la "altura" y si solicitaban responsabilidades políticas. Era una crítica velada a Junts, que desde la mañana siguiente del accidente en Gelida pide el cese de Paneque y que este sábado movilizó a la plana mayor del partido hasta Perpinyà para abordar la situación con Carles Puigdemont.

Con la misma idea, Junqueras ha criticado tanto a los que "chillan" en referencia a los posconvergentes, como a los que solo buscan maneras de que no les afecte electoralmente, señalando así al PSC. En este sentido, ha asegurado que su partido quiere hacer propuestas y no "pedir dimisiones e irse a casa". Junqueras se ha mostrado convencido de que el traspaso de Rodalies acordado entre ERC y el PSC es un "muy buen" pacto y ha defendido que la empresa mixta supondrá un "cambio importante" que espera que "se note muy pronto".

El teletrabajo

En paralelo, durante la reunión con Paneque del viernes, los republicanos pidieron reforzar el servicio de autobuses y la gratuidad del peaje de la C-32 mientras Rodalies y la AP-7 no funcionaran con normalidad, dos demandas que el Govern ya ha puesto en marcha. También reclamaron que se garantizara el teletrabajo para que los empleados que no pueden desplazarse no sufran las consecuencias laborales de ello, algo aún pendiente y en lo que ha querido insistir el presidente de ERC.

En este sentido, ha criticado que el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, no se haya reunido aún con patronales y sindicatos para abordar la situación. "Es absolutamente sorprendente que no haya explicado nada, que no haya dado la cara y haga declaraciones desde Fitur hablando de turismo en lugar de intentar ayudar a las empresas y trabajadores de nuestro país y aportar soluciones", ha rematado.

Noticias relacionadas

Los presupuestos

Sin embargo, preguntado por cómo puede afectar esta situación a la negociación presupuestaria, el líder de ERC ha vuelto a pedir que se desbloquee la ley para la recaudación del IRPF en el Congreso y ha asegurado que su partido es el "más interesado" en que haya cuentas públicas para el próximo año. "Nosotros somos socios de Cataluña", ha manifestado al ser preguntado por su relación con los socialistas tras esta crisis, sin dejar claras las consecuencias de que el Govern no atienda su petición de cese de la consellera.

Suscríbete para seguir leyendo