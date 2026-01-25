El PP estrecha el cerco sobre Puente: pide la dimisión inmediata y le acusa de "mentir" sobre el accidente de Adamuz

El PP señala directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, por la gestión del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que se saldó con la vida de 45 víctimas. Una semana después de la tragedia, fue el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien pidió este domingo la "dimisión inmediata" del ministro socialista, acusándole de haber "mentido" en sus explicaciones sobre el accidente. Unas declaraciones que suponen un punto y aparte en la estrategia de contención que mantuvieron los primeros días y que han venido relajando hacia finales de semana, cuando el jueves pidieron la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre el siniestro.

Este domingo, Tellado dio este domingo un paso más, reclamando directamente la cabeza del titular de Transportes. "Exigimos su dimisión inmediata", defendió el secretario general de los populares en rueda de prensa, acusando a Puente de "mentir con ese desahogo" en una tragedia y "a la cara a los españoles". Esta exigencia de dimisión llega después de que El Mundo publicara este mismo domingo que el tramo de las vías que es rompió en Adamuz era una zona donde "se habían ensamblado materiales nuevos con elementos antiguos del año 1989".

En la información se observa una imagen de un carril con la marca "89" y otro con un "23", en referencia al año de fabricación. Este domingo a mediodía, Puente reaccionó en redes a la noticia, a la que tildó de "bulo", argumentando que el trozo de vía que apareció roto tras el accidente se fabricó en el año 2023. Una pieza concreta sobre la que aportó certificados de fabricación y de inspección, sin entrar al detalle de si en ese tramo de vía había ensamblados materiales nuevos con antiguos, como asegura El Mundo.

Antes de esta aclaración, el PP ya había exigido responsabilidades al titular de tarnsportes, en boca de Tellado. "Óscar Puente se ha pasado toda la semana repitiendo hasta la saciedad que la vía Madrid-Andalucía había sido completamente renovada con una inversión de 700 millones de euros. Hoy sabemos que Óscar Puente mintió", defendió en la sede del PP. El ministro de Transportes, en su primera declaración tras el siniestro, calificó de "extraño" el accidente, asegurando que “el tren Iryo es un tren nuevo y la vía es una vía renovada”. Unas palabras que ahora el PP pone en cuestión y sitúa como un intento del Ministerio de Transportes de eludir su responsabilidad en la tragedia.

"Mentir así, a la cara de los españoles, invalida a Óscar Puente para continuar al frente de este ministerio ni un minuto más", consideró el dirigente popular, tras criticar que Puente "ha hablado de renovación completa de la vía cuando lo que hoy recoge 'El Mundo' es una renovación parcial". "El ministro Puente está siendo el portavoz de la mentira y se ha dedicado a diseminar dudas y medias verdades, al mismo tiempo que se presentaba como el proveedor de información veraz y rigurosa frente a los bulos. La realidad es que el bulo era él", continuó Tellado, que elevó la responsabilidad al conjunto del Gobierno: "El Gobierno de Pedro Sánchez ha engañado y ha ocultado a las familias de las víctimas una información esencial".

Tellado fue aún más allá y ligó directamente la gestión del Gobierno con la muerte de 46 personas, incluyendo tanto el accidente de Adamuz como el de Rodalies en Gelida donde falleció un maquinista: "La realidad es que por la mala gestión del Gobierno, 46 personas han perdido la vida", defendió.

El cambio en la estrategia del PP se ha hecho más que evidente, también con declaraciones de otros miembros del partido como Ester Muñoz, portavoz en el Congreso, que este domingo pidió la salida del titular de Transportes: "Debió dimitir hace mucho. Ha sido reprobado por el Parlamento varias veces. Es más, nunca debió ser ministro", defendió en redes sociales Muñoz. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, también reclamó que el ministro "debe decir la verdad", en lugar de "pensar en el relato". "La verdad y transparencia. Por respeto a las víctimas, sus familias y seres queridos", agregó en un mensaje en la red social X.

Estas peticiones de dimisión llegan el mismo día en que el líder de ERC; Oriol Junqueras, pidió la salida de Puente. Unos llamamientos que Sánchez no ha atendido de momento. Este mismo domingo, el presidente mostró todo su "reconocimiento" al ministro de Transportes por su trabajo en el accidente de trenes de Adamuz, y defendió que el ministro "está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia". Unas alabanzas que parecen alejar cualquier cese, en una semana en que el presidente también dijo haber asumido "todas las responsabilidades" sobre la tragedia.

La apuesta del PP pasa ahora por apuntar directamente a Puente, por un lado, y por otro globalizar la crisis y señalar la "mala gestión" del Gobierno en conjunto, algo que consideran un punto fuerte durante las legislaturas de José María Aznar y Mariano Rajoy. "Hemos gobernado España casi ocho años con Rajoy y ocho con Aznar y ni se iba la luz --en alusión al apagón del 28 de abril-- ni los accidentes eran por las vías", señalan fuentes del PP recogidas por Europa Press. En Génova consideran que esta "semana negra" tras los accidentes de Adamuz y Gelida ha evidenciado que el "deterioro es sideral". "Cuando la gestión cuesta vidas, el Gobierno es el responsable".

Cerco a Sánchez

En los últimos días el PP también pone el foco en el presidente de Gobierno, a quien llamó a comparecer con carácter urgente en el Congreso para hablar en exclusvia de los accidentes ferroviarios. El propio Pedro Sánchez solicitó después su comparecencia voluntaria para abordar distintos asuntos internacionales y también los accidentes, una comparecencia que no tendrá lugar hasta febrero, previsiblemente hasta la segunda semana, después de las elecciones de Aragón.

El secretario general de los 'populares' cargó este domingo contra Sánchez por no comparecer desde el lunes pasado y por "hacerlo ahora en el Congreso para mezclarlo con asuntos de política exterior". Este mismo fin de semana, Juan Bravo advirtió que de no comparecer en los próximos días, el PP le obligaría a hacerlo en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.

En su rueda de prensa este domingo, Tellado también alertó de los posibles paralelismos con el apagón del pasado 30 de abril, del que "se siguen sin conocer las causas, y donde la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, sigue en su puesto. "A tenor de la actuación de Sánchez y Óscar Puente de esta semana todo hace pensar que con los accidentes ferroviarios pretenden seguir la misma estrategia. Escurrir el bulto, que la gente se olvide y no asumir ninguna responsabilidad", lamentó Tellado.

Díaz Ayuso o Álvarez de Toledo

Hasta ahora el PP había exhibido más o menos contención a la hora de exigir responsabilidades, aunque algunas voces aisladas sí habían puesto el foco directamente en el Gobierno. Es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hasta ahora era la dirigente del PP que más duramente había cargado. El portavoz del ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ya responsabilizó el miércoles al Gobierno de la tragedia, asegurando que "el caos en la gestión ha mostrado su peor cara y se ha llevado la vida de 42 personas”.

Aunque aseguraba que no era el momento de exigir responsabilidades, sí puso en cuestión la gestión de Transportes, poniendo el foco en los casos de corrupción que tienen imputados al exministro José Luis Ábalos, a la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y al exconsejero de Renfe, Koldo García: “Tenemos a sus dos últimos máximos dirigentes, a uno en la cárcel y a otro más ocupado de enredar en redes sociales que de invertir y gestionar su propio deparamento. De la situación del ferrocarril en España, de lo que ha hecho este Gobierno y de lo que no ha hecho, habrá que hablar en profundidad en el futuro”, detallaba la mano derecha de Ayuso.

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo también levantó la voz el viernes en una conferencia en Ribadeo -Lugo-, donde también vinculó la gestión de ADIF y la corrupción con la tragedia. "Colocaron a sus amigos y amigas. Koldo como consejero en Renfe y prostitutas en Adif", defendió, refiriéndose a las amantes del exministro José Luis Ábalos, que fueron contratadas en filiales de Renfe —como Miss Asturias, Claudia Montes, que trabajó en Logirail entre 2019 y 2022— o en el departamento financiero de Adif.

"La corrupción siempre trae consecuencias", siguió Álvarez de Toledo, que denunció que la “corrupción estructural” no solo afecta a lo moral o económico, sino que “tiene un coste en vidas”. Además, la diputada del PP reclamó investigar si "las obras fueron realizadas correctamente" en el tramo donde ocurrió el siniestro, tras conocerse que una de las adjudicatarias de las obras en ese tramo, Azvi, tuvo en nómina a Koldo García. "¿Cómo es factible que una vía renovada se rompa de ese modo?", se preguntó.