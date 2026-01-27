Desarticulan red de narcotráfico en A Coruña: la sorprendente tienda de zapatillas 'premium' como fachada

La Guardia Civil, Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desarticulado una sólida estructura criminal dedicada al transporte y venta de cocaína que conectaba la comarca de O Salnés (Pontevedra) con el área metropolitana de A Coruña. La operación finalizó con la detención de ocho personas --siete han ingresado en prisión-- y 12 registros domiciliarios.

La investigación se inició en marzo de 2025 tras detectar una vía de entrada de estupefacientes en la ciudad herculina, momentos en el que el Equipo Delincuencia Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña y la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional de A Coruña establecieron un equipo conjunto.

El centro de operaciones era una tienda de zapatillas

Las pesquisas permitieron identificar que el centro de operaciones en la ciudad herculina era una tienda de zapatillas y ropa deportiva de alta gama ubicada en la calle Emilia Pardo Bazán. Según los investigadores, los responsables del negocio utilizaban la actividad comercial como pantalla para la venta directa de sustancias estupefacientes.

El avance de la operación reveló que los distribuidores de A Coruña se abastecían a través de un individuo con amplios antecedentes, residente en Pontevedra. Este sujeto estaba siendo investigado simultáneamente por la UDYCO 1 de Vigo, la UDYCO 1 de Pontevedra y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Vigo.

La coordinación entre todas las unidades permitió descubrir que el principal suministrador colaboraba a su vez con dos individuos de la zona de Lourizán, quienes tenían la capacidad logística de movilizar importantes partidas de cocaína procedentes de la comarca de O Salnés.

Un galpón para el intercambio de paquetes de cocaína

Los investigadores detectaron diferentes transportes de sustancias estupefacientes por carreta. Tras identificar a los principales implicados, se localizó una construcción tipo galpón en las inmediaciones de Pontevedra que estaba siendo usada por parte de la organización para el intercambio de paquetes de cocaína.

Tras varias vigilancias, se consiguió identificar la periodicidad de los envíos y el modus operandi de los investigados. El pasado día 15 de enero, se detectó a un investigado que estaba ocultando en un lateral del galpón una bolsa que podría contener sustancias estupefacientes. Tras comprobar las sospechas iniciales se intervino la bolsa, que resultó contener dos paquetes de un kilo de cocaína cada uno.

A partir de estos hechos, se intensificaron las vigilancias. Así, el pasado día 16 de enero se detectó a uno de los vehículos investigados circulando por la autopista AP-9 dirección A Coruña. Tras analizar su procedencia, se decidió interceptar el vehículo e identificar a su ocupante. Se comprobó que se trataba de otro de los principales investigados y se descubrió que portaba en el vehículo tres paquetes de un kilo de cocaína cada uno.

Días después, ante la inminente distribución de una partida de droga, el 20 de enero se procedió a la explotación de la operación, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción Número 3 de A Coruña. La operación concluyó con ocho personas arrestadas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas --siete de ellos han ingresado en prisión-- y 12 entradas y registros en inmuebles de A Coruña, Arteixo, Ferrol y Pontevedra.

Se intervinieron aproximadamente 5,5 kilos de cocaína de gran pureza, diversas cantidades de marihuana y sustancias de corte, además de 40.000 euros en efectivo, varios vehículos de alta gama empleados para el transporte de la droga, una defensa extensible y un dispositivo electrónico de control (táser).