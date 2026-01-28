La regularización de inmigrantes une a PP y Vox en la campaña de las elecciones en Aragón

El anuncio de la regularización de entre 500.000 y 800.000 personas migrantes en España ha marcado un punto de inflexión en la campaña electoral de las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero. Por si había alguna duda del enfoque nacional de estos comicios autonómicos, la medida, aprobada el martes en el Consejo de Ministros y acordada con Podemos, reúne en sus discursos a los líderes del Partido Popular y Vox en su visita a dos localidades aragonesas con motivo de la carrera electoral. La política migratoria, que hace un año y medio marcó el divorcio de la extrema derecha con la derecha en el Gobierno de Aragón y en el resto de ejecutivos autonómicos, ahora reúne a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos líderes criticaron ayer que la medida "engorda el censo", reprocharon al PSOE que se salte el Congreso y denunciaron el "efecto llamada" que puede provocar.

El presidente del Partido Popular (PP) realizó este miércoles su primera aparición oficial en la campaña electoral de Aragón bajo el frío y la lluvia al lado de un descampado en la localidad zaragozana de Figueruelas, cerca de los terrenos donde se construirá la gigafactoría de baterías de Stellantis y la china CATL. Alberto Núñez Feijóo, que reunió a los barones en Zaragoza justo antes del inicio de la campaña para hablar de financiación autonómica, reapareció en el sexto día de campaña, una vez superado el luto por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), en un acto sin público y sin preguntas.

Feijóo saludando a varios de los asistentes al acto en Figueruelas. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El líder de la oposición continuó con su ofensiva contra el decreto de regularización masiva de migrantes del Gobierno, a su juicio una "cortina de humo" para tapar la crisis originada por la tragedia ferroviaria. En ese primer acto de campaña oficial en Aragón, el líder de los populares afirmó que es "inhumano e indecente" desviar la atención, como a su juicio ha pretendido el Ejecutivo, de un siniestro de la envergadura del que tuvo lugar el domingo, 18 de enero, en la localidad andaluza.

Según expresó, en referencia a los de Pedro Sánchez, "les da igual todo". Un aserto en el que profundizó así: "Les da igual que esta regularización masiva vaya en contra de la normativa europea; que vaya en contra de la legitimidad que tienen el Congreso y las Cortes Generales para debatirlo y aprobarlo, y vaya en contra, y conlleve, por lo tanto, el efecto llamada que se está produciendo con esta aparente regularización masiva de la inmigración irregular en España".

La ley de nietos

El líder del PP afirmó, asimismo, que "el Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona en nuestro país". Por ello, abogó por un sistema de regularizaciones individualizadas y "condicionadas". Feijóo habló de una actuación "doblemente irresponsable" del Ejecutivo, ya que a su juicio, y a través de la llamada ley de nietos, que concede la nacionalidad española a descendientes de exiliados represaliados después de la guerra civil, se estaría, según opinó, otorgando la condición de españoles a dos millones de personas, y por ello "no puede ser que incorpore de forma simultánea, y a través de un permiso de residencia, a más de 850.000 personas que están de forma irregular en nuestro país".

Este viernes, después de asistir un día antes al funeral católico en Huelva por las víctimas de Adamuz, Feijóo estará en Zagreb (Croacia), en un encierro de todos los líderes del Partido Popular Europeo (EPP), y allí, según explican fuentes del PP, planteará a sus correligionarios de la Unión Europea (UE), incluidos mandatarios como el canciller alemán Friedrich Merz, su ofensiva contra una regularización que el líder popular ve contraria a los vientos que corren entre los socios comunitarios, y no solo los conservadores. En el PP creen que la regularización de al menos medio millón de personas que permanecen sin papeles en nuestro país no solo provocaría el citado "efecto llamada", sino que atenta contra el pacto migratorio europeo y trasladaría mayor presión migratoria al resto de estados de la Unión, merced a la libre circulación de trabajadores en todo el territorio comunitario. Una circunstancia por la que no descartan recurrir la medida ante esas instancias comunitarias.

Además, Feijóo acusó a Sánchez de pretender, en última instancia, "aumentar el censo" en "más de dos millones de personas con la ley de nietos" y con "más de ochocientas mil personas" con el decreto de regularización al que el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado martes.

Abascal, en Villarluengo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también rechazó ayer la regularización extraordinaria de inmigrantes desde el municipio de Villarluego, en Teruel.

En una línea similar a la expresada por Feijóo, Abascal señaló que "no se puede regularizar al que ha entrado ilegalmente en nuestro país", y dejó caer que la medida del Gobierno se produce para que el PSOE pueda recuperar votos. "Estos días hemos conocido la noticia de que medio millón de personas iban a dejar de votar al PSOE para votar, entre otros, a Vox, y quieren sustituirlas. Primero los regularizan, después les dan las ayudas sociales y dentro de un tiempo les dan la nacionalidad con mucha facilidad", dijo el líder de Vox.

Santiago Abascal en Villarluengo, este miércoles. / VOX

Además, aseguró que esta regularización implicaría un "colapso" de los servicios públicos, obviando la evidencia de que las personas sin papeles ya pueden ser atendidas en la sanidad pública española. Asimismo, volvió a vincular inmigración y delincuencia y aseguró que la medida "aumentará la inseguridad en las calles".

Lo que una vez les separó, ha vuelto a unir al PP y a Vox en el ecuador de la campaña electoral en Aragón.