Catorce detenidos en Tenerife por trata de mujeres para prostituirlas

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Los funcionarios han liberado a 27 mujeres, entre ellas menores de edad, que eran prostituidas en cuatro clubes de alterne en el sur de Tenerife. Hay 14 personas detenidas, entre las que se encuentran los dos líderes del entramado criminal.

Denuncia

La investigación policial dio comienzo en julio del 2024 a partir de la recepción de un correo electrónico en el Servicio de la Atención a la Víctima de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional.

Esta comunicación alertaba de la presencia en Santa Cruz de Tenerife de una pareja que, presuntamente, regentaba cuatro clubes de alterne y que disponía de diversas mujeres bajo su control.

Según la alerta, ambos serían responsables de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Viajes a Sudamérica

Las pesquisas realizadas por los investigadores permitieron constatar que los cabecillas del entramado realizaban viajes periódicos a diversos países de Sudamérica, donde captaban a jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad procedentes de entornos empobrecidos.

Las víctimas eran traídas a Tenerife mediante engaños, falsas promesas de empleo y expectativas de una vida mejor, con el único objetivo de explotarlas sexualmente a su llegada.

Una vez captadas, las víctimas viajaban a nuestro país adquiriendo una deuda con la organización que podía alcanzar los 3.000 euros y que debían saldar a través de la realización de servicios sexuales.

Normas de control

Eran alojadas en diferentes inmuebles que compartían con otras mujeres en la misma situación por los cuales también tenían que pagar, viéndose obligadas a vivir en condiciones muy precarias y sometidas a estrictas normas de control.

A su llegada, permanecían durante tres meses en la isla para evitar ser detectadas como ilegales por los servicios policiales.

Drogas y estafas a clientes

Las mujeres, que en un principio habían aceptado venir a trabajar a Tenerife como bailarinas de striptease, comprobaban al incorporarse a los clubes que la realidad era muy distinta.

En ellos eran forzadas a ejercer la prostitución durante largas jornadas y obligadas a consumir sustancias estupefacientes. E, incluso, en ocasiones eran drogadas por miembros de la organización sin su conocimiento con el objetivo de conseguir su desinhibición.

Los miembros de la organización se aprovechaban de los clientes que venían en estado de embriaguez o les daban drogas que doblegaran u voluntad para poder realizarles diferentes estafas mediante las tarjetas de crédito, haciendo gastos en los locales y extracciones de dinero en cajeros electrónicos, pudiendo corroborar los investigadores fraudes por un valor superior a 70.000 euros.

Una menor

Durante el desarrollo de la investigación los agentes pudieron constatar la explotación sexual de menores de edad dentro de los establecimientos controlados por la red, localizando en el interior de uno de los clubs a una menor de 16 años que portaba un documento falsificado.

En la fase final de la operación se llevó a cabo la entrada y registro en siete domicilios, tres clubes de alterne y una gestoría en la Isla de Tenerife, donde se intervino abundante documentación incriminatoria y diversos bienes de alto valor, entre ellos 90.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, diversos relojes de lujo, varias joyas y numerosos terminales móviles.

Noticias relacionadas

Con las ganancias obtenidas los investigados habrían conseguido acumular un patrimonio personal que incluye diversas propiedades inmobiliarias y grandes cantidades de dinero.