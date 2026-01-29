Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | El Gobierno prevé reabrir en unos 10 días la línea Madrid-Sevilla

Rollán advierte por carta a Sánchez de que tiene que justificar su ausencia al Senado

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha enviado este miércoles una carta al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para advertirle de que puede haber consecuencias jurídicas si no acude este jueves al pleno extraordinario de la Cámara Alta, al que ha sido convocado para dar explicaciones de los siniestros ferroviarios.

En la misiva, a la que ha tenido acceso EFE, Rollán indica a Sánchez que en la reunión de la Junta de Portavoces del martes, en presencia del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, se indicó que la falta de comparecencia "sin causa debidamente justificada" puede conllevar responsabilidades jurídicas.