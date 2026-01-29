Feijóo anuncia que el PP pedirá una comisión de investigación por la "crisis ferroviaria"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, anunció este jueves que su partido impulsará una comisión de investigación en el Senado para conocer los detalles de la "crisis ferroviaria", al margen de las investigaciones judiciales y técnicas abiertas, porque considera que el Gobierno ha mentido con los datos que hay ido aportando tras el siniestro de Adamuz (Córdoba), el accidente de Rodalies en Gelida y el caos en la red.

Según Feijóo, la necesidad de esta comisión se produce porque "la única certeza que tenemos después de 10 días de los 46 muertos, la única certeza que tenemos es que nos han mentido, que aquello no estaba renovado, que aquel mantenimiento era incorrecto, que no se renovó la vía de punto a punto, que la vía es un conjunto de ensamblajes entre carriles antiguos y carriles nuevos, que los maquinistas habían advertido más de veinte veces en esos puntos había irregularidades cuando pasaban con los trenes que habían solicitado desde el mes de agosto que bajase la velocidad".

"Nos han mentido durante todo este tiempo", insistió, el presidente del PP antes de añadir que "esta negligencia continuada en el mantenimiento de la red ferroviaria del AVE y de las Rodalies en Cataluña es una negligencia política de primer nivel".

Huelva acoge este jueves por la tarde un funeral por las víctimas al que acuden los Reyes. Para el presidente del PP, Pedro Sánchez no acude a la misa funeral por las víctimas porque "no quiere acompañar a las víctimas" y lo achaca a un "problema de conciencia" porque "durante mucho tiempo el mantenimiento de las vías fue negligente" tras la liberalización en 2022 del sector ferroviario. Desde principios de la semana, el PP ha insistido en reclamar que no acudiera el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo que según llegó a decir Juan Bravo, vicesecretario popular de Hacienda, sería "una provocación" para las víctimas del siniestro del pasado 18 de enero.

Regularización migrantes

Por otro lado, en una entrevista en Antena 3, Feijóo continuó en su posición crítica a la medida impulsada por el Gobierno para regular a las personas migrantes que acrediten haber llegado a España hasta finales de 2025. Para Alberto Núñez Feijóo la iniciativa "va en contra de lo que están haciendo todos los socios de la Unión Europea, que están controlando la inmigración" mientras en España se está "abriendo al descontrol"; "va en contra del pacto de inmigración y asilo firmado por los jefes de gobierno de la Unión Europea"; y "porque provoca un efecto llamada evidente". Es más, para Feijóo "entrar de forma ilegal en España no puede ser la alfombra roja para obtener la residencia legal en España" .

En la citada entrevista televisiva, Feijóo denunció que a Pedro Sánchez "no le importa la inmigración", sino que solo busca medidas que le permitan su continuidad en el Ejecutivo. El líder del PP negó que su formación hubiese cambiado de opinión desde que en 2024 el Grupo Popular votó a favor de la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que con el mayor apoyo a una iniciativa de este tipo en toda la historia de la democracia, incluido el de la Iglesia, reclamó esa regularización de quienes están en España sin regularizar su situación.

En ese sentido, el líder de la oposición aseguró que, lejos de cambiar de criterio, su formación está defendiendo la misma línea que expresó en las enmiendas a esa ILP. Una propuesta que, curiosamente, era más restrictiva con quienes quisieran regularizarse que el decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros. Feijóo recordó, por ejemplo, que la ILP planteaba regularizar a quienes hubieran llegado a nuestro país hasta finales del año de 2021, cuando el decreto lo llevada hasta el año pasado, algo que según Feijóo el Ejecutivo "se lo ha sacado de la chistera".

Noticias relacionadas

El líder del PP insistió, como desde el primer momento viene manteniendo su formación, que todo responde a una voluntad de Sánchez de lanzar una "cortina de humo" y "cambiar la conversación", para no hablar, según expresó en el canal de Atresmedia, "de la negligencia continuada en el mantenimiento de la alta velocidad y del Rodalies".

Suscríbete para seguir leyendo