Investigación
Herido un niño de 4 años tras caer desde un segundo piso en Álava
Fuentes del Departamento vasco de Seguridad apuntan a que la caída del menor ha sido accidental
EFE
Vitoria
Un niño de 4 años ha resultado herido este domingo tras caer de un segundo piso de un edificio en la localidadad alavesa de Oion.
Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han informado a EFE de que el pequeño ha sido trasladado al hospital vizcaíno de Cruces en un helicóptero de Osakidetza. Las mismas fuentes han señalado que todo apunta a que la caída del menor ha sido accidental.
El suceso se ha producido pasadas las 13:30 horas en un edificio ubicado en la calle Virgen Blanca de la localidad alavesa.
- Corberán descarta a Raba en plena recta final del mercado
- La Real Sociedad se lleva al brasileño que estuvo a un paso del Valencia CF
- Alineaciones probables del Betis - Valencia
- Dieng celebra su 'fichaje' por el Valencia... ¡Marcando!
- El Valencia CF se abona a la 'fórmula libre'
- Sorpresa en el entrenamiento del Valencia CF: Tárrega, Copete y Foulquier completan toda la sesión con el Valencia
- El último paso atrás de Manu Vallejo en su carrera: Contrato rescindido
- Oficial: El Valencia CF cierra el fichaje del heredero de Feghouli: Mayssam Benama