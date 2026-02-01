Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan como violencia de género el asesinato de una mujer en Pontevedra

La Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 52 años, en Mos

La Guardia Civil investiga el caso. / EP

Elena Villanueva / A. Chao

Vigo

Una mujer de 52 años ha sido localizada sin vida en su vivienda de la localidad pontevedresa de Mos con heridas de arma blanca y la Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor del asesinato, en un caso que se investiga como violencia de género.

