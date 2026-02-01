Investigación
Investigan como violencia de género el asesinato de una mujer en Pontevedra
La Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 52 años, en Mos
Elena Villanueva / A. Chao
Vigo
Una mujer de 52 años ha sido localizada sin vida en su vivienda de la localidad pontevedresa de Mos con heridas de arma blanca y la Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor del asesinato, en un caso que se investiga como violencia de género.
- Corberán descarta a Raba en plena recta final del mercado
- La Real Sociedad se lleva al brasileño que estuvo a un paso del Valencia CF
- Dieng celebra su 'fichaje' por el Valencia... ¡Marcando!
- El Valencia CF se abona a la 'fórmula libre'
- Sorpresa en el entrenamiento del Valencia CF: Tárrega, Copete y Foulquier completan toda la sesión con el Valencia
- El último paso atrás de Manu Vallejo en su carrera: Contrato rescindido
- Oficial: El Valencia CF cierra el fichaje del heredero de Feghouli: Mayssam Benama
- Aliou Dieng, otro fichaje a punto