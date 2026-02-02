En Algemesí
Detienen a la dueña de una guardería en Valencia por presunto maltrato a niños
El centro se encuentra cerrado mientras se lleva a cabo la investigación
El personal del centro grabó vídeos en los que se mostraba la situación de los menores
Saray Fajardo
La Policía Local ha detenido a la propietaria de una guardería de Algemesí (Valencia), situada en la calle Albalat, por presunto maltrato a los menores del centro. El personal del centro, como ha adelantado À Punt, interpuso varias denuncias que han sido claves para llevar a cabo la investigación y detener a la dueña de 55 años.
Fuentes cercanas a la escoleta explican que los trabajadores grabaron los vídeos que luego entregaron a los agentes para denunciar la situación que vivían los menores en el centro. Los propios padres han reclamado estas imágenes para poder llevar a cabo las denuncias.
Fuentes municipales, por su parte, han confirmado a Levante-EMV que la escoleta ha sido clausurada. Además, el centro ha cerrado sus perfiles en redes sociales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manchester United, acelerador en el fichaje de Justin de Haas
- Final | El Valencia se hunde ante un robo arbitral
- Alineaciones oficiales del Betis - Valencia
- Escándalo en La Cartuja: el árbitro se inventa un penalti contra el Valencia
- Corberán habla del penalti, el cambio de Santamaría y el descarte de Raba
- Jude Bellingham se lesiona en el Real Madrid - Rayo: tiempo de baja y ausencia segura ante el Valencia CF
- Un Valencia CF que mereció más cae en La Cartuja con un arbitraje escandaloso
- El 1x1 de los jugadores del Valencia ante el Betis