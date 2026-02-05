El asesino más buscado en Serbia se escondía en un apartamento turístico de Barcelona

Llevaba casi dos años escondido y era el hombre más buscado de Serbia. El 25 de febrero de 2024, Vasilije Gacevic, alias Cabeza, mató de 30 puñaladas en una calle de Belgrado a Stefan Savic, un luchador de MMA (artes marciales mixtas) y toda una figura del deporte serbio. Además, dejó gravemente herida a otra persona que trató de ayudar a Savic.

La víctima, el campeón serbio de MMA, Stefan Savic. / Federación Serbia de Artes Marciales Mixtas

Luego, huyó de la ciudad y del país. Cruzó la frontera con Kosovo y desapareció. Hasta que el pasado 19 de enero, Gacevic fue detenido en Barcelona por policías del Grupo de Localización de Fugitivos y la Brigada de Policía Judicial tras una frenética persecución por las calles del barrio Gótico, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

Nota roja

Tras el crimen, el gobierno de Serbia pidió ayuda y Gacevic pasó a tener una nota roja en Interpol, la máxima prioridad para cazar a un delincuente en cualquier lugar del mundo. Poco después, Serbia pidió ayuda a la policía española ante la posibilidad de que el asesino estuviera en nuestro país.

Los agentes del Grupo 1 de Fugitivos recibieron una pista que podía situar al asesino serbio en Barcelona. Allí estaría oculto esperando a que un amigo acudiera a entregarle dinero en efectivo que le permitiera seguir con su fuga sin dejar rastro.

Un piso turístico

A mediados de enero, los policías de Fugitivos y la Brigada de Policia Judicial de Barcelona ya tenían una posible localización del asesino serbio. Estaría alojado en un apartamento turístico situado en pleno barrio Gótico de Barcelona.

El problema es que el asesino no salía de su escondite. Los policías estuvieron tres días haciendo guardias sin resultado. Hasta que la mañana del 19 de enero vieron cómo un hombre fornido, que podía corresponder a la descripción del asesino serbio, salía del apartamento cargado con cajas de pizza.

Persecución por las calles

Se acercaron a detenerlo y Gacevic respondió tirándoles las cajas y huyendo a la carrera por las calles del barrio Gótico, ante la mirada de turistas y curiosos. Incluso aprovechó que el portal de una casa en el carrer de les Caputxes estaba abierto para esconderse allí. Dos policías de Fugitivos, una mujer y un hombre, lo descubrieron y lo detuvieron.

Aunque se había dejado el pelo más largo, el detenido era Gacevic, el asesino más buscado de Serbia. En el país balcánico, la operación de la policía española ha sido un acontecimiento celebrado incluso por el ministro de Interior serbio, Ivica Dacic.

Conmoción nacional

Los medios de comunicación serbios han recordado la conmoción nacional por el asesinato de Savic, acuchillado después de una discusión en un local de ocio en Belgrado.

Noticias relacionadas

El luchador de MMA, integrante de la selección de Serbia que había ganado la medalla de bronce en el último campeonato del mundo, trató de evitar el enfrentamiento y se había ido del local, pero Gacevic y otra persona salieron corriendo tras él. La persecución y el crimen fueron grabados por las cámaras de seguridad de los establecimientos de la zona. Ahora, el asesino ha caído en España y será extraditado a Serbia. Su cómplice sigue huido.