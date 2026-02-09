Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango "de forma encapsulada" para evitar filtraciones

Los equipos de trabajo de los Mossos d'Esquadra implicados en la investigación por la muerte del fundador y dueño de Mango, Isak Andic, mientras hacía una excursión por la montaña de Collbató junto a su hijo Jonathan en diciembre de 2024 recibieron los datos sobre este caso "de forma encapsulada y debidamente segmentada" para garantizar "la máxima confidencialidad y evitar cualquier filtración o interferencia externa". Así consta en una respuesta de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a preguntas de la portavoz en la comisión de Interior y Seguridad Pública de ERC en el Parlament, Laia Cañigueral, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

En concreto, ERC quería conocer sobre cómo se había filtrado a los medios de comunicación algunos datos de la investigación, como que los Mossos habían pedido el teléfono móvil al hijo del empresario, Jonathan. Además, el Grupo Parlamentario de Esquerra instaba a saber si la Comisaría General de Investigación Interna y Asuntos Disciplinarios de los Mossos había abierto alguna "información reservada" sobre estas filtraciones.

Sin embargo, en su respuesta, la consellera d'Interior asegura que "no les consta" a los Mossos "ningún requerimiento judicial" para investigar filtraciones. Además, añaden que "en el ámbito interno tampoco se ha detectado mala praxis, en consecuencia, no se ha realizado ninguna comunicación en este sentido", ni al juzgado ni a la Fiscalía.

La consellera también ha remarcado en su respuesta que "atendiendo el carácter público de la víctima, y siguiendo los protocolos habituales aplicados en investigaciones de característica similar, desde el primer momento la información relativa a este caso se gestionó, por parte de los Mossos, de manera estrictamente controlada".

Por eso, la información sobre esta investigación se ha distribuido "de forma encapsulada y debidamente segmentada" entre las diversas unidades de Mossos para evitar filtraciones. A finales de año, el juzgado de Martorell que lleva la investigación por la muerte de Andic decidió prorrogar el secreto de sumario hasta de aquí a unos meses, para que los Mossos tengan tiempo de entregar los informes definitivos sobre esta caída mortal de más de 100 metros que sufrió el empresario en Collbató en diciembre de 2024.

Por el momento, la principal hipótesis de la policía es que Andic sufrió una muerte accidental. Sin embargo, fuentes judiciales apuntan a que Jonathan podría ser citado a declarar ante el juzgado en las próximas semanas para explicar varias contradicciones que los investigadores han encontrado tras examinar su teléfono móvil, como la geolocalización respecto a las dos declaraciones que el hijo del dueño de Mango hizo ante los Mossos.

