En Leioa

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Vizcaya

El hallazgo se produjo el pasado sábado y tras la realización de la autopsia la Ertzaintza ha abierto la investigación

Coche de la Ertzaintza.

Coche de la Ertzaintza. / DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - Archivo

EP

BILBAO

La Ertzaintza está investigando el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Leioa (Vizcaya) que se produjo el pasado sábado, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Tras la realización de la autopsia, la Policía vasca ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos.

