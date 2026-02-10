La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Vizcaya

La Ertzaintza está investigando el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Leioa (Vizcaya) que se produjo el pasado sábado, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Tras la realización de la autopsia, la Policía vasca ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos.