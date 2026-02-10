En Leioa
La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Vizcaya
El hallazgo se produjo el pasado sábado y tras la realización de la autopsia la Ertzaintza ha abierto la investigación
EP
BILBAO
La Ertzaintza está investigando el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Leioa (Vizcaya) que se produjo el pasado sábado, según ha informado el Departamento de Seguridad.
Tras la realización de la autopsia, la Policía vasca ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos.
- ¿Cuándo se jugará el Rayo Vallecano-Real Oviedo?
- Vinícius se ríe de la derrota del Valencia ante el Real Madrid en Mestalla
- DIRECTO | Habla Carlos Corberán tras la derrota del Valencia ante el Madrid
- Las notas de los jugadores del Valencia CF en la derrota contra el Real Madrid
- CRÓNICA: Mestalla señala a Corberán en la derrota con el Madrid
- Preocupación máxima con Dimitri Foulquier
- El Madrid necesita lo mínimo para vencer a un vergonzoso Valencia
- Arnaut Danjuma: 'El míster se está dejando la vida. Tenemos mejorar la concentración