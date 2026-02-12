Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles

Un vídeo viral que no para de generar comentarios en las redes sociales. Unas imágenes a las puertas del Congreso de los Diputados entre dos comunicadores de distinto signo político, Alejandra Martínez Velasco y Vito Quiles, contó con un protagonista inesperado, un joven que intervino en medio de la conversación para decirle a este último “Dame la pistola que lo hago yo”, algo que han denunciado públicamente desde el canal que grababa las imágenes. Esa frase que repitió luego en varias ocasiones.

Este joven que se ha viralizado a raíz de este vídeo, que han compartido hasta políticos como Pablo Iglesias en sus redes sociales, es gijonés y tiene poco más de treinta años, pero un amplio historial delictivo que llevó a ingresar en prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa.

Este individuo, el 31 de mayo de 2021, a punto de estuvo de acabar con la vida de un empresario gijonés que tenía un negocio de tatuajes en el barrio de Laviada. El joven accedió al local, ubicado en la calle Los Pedregales, para pedirle al dueño que le hiciera el tatuaje de una serpiente. En ese momento, el trabajador le dijo que estaba ocupado y que volviese luego. Este individuo se fue, pero disconforme.

Ese luego ocurrió después de una hora, según el relato de hechos que defendió el Ministerio fiscal en el juicio y que quedó probado por sentencia firme. El joven gijonés volvió al negocio con una estaca de madera con la que comenzó a golpear violentamente al tatuador, al punto dejarle al borde de la muerte. “El procesado golpeó reiteradamente al tatuador en la zona de la cabeza, entre otras, dejándole inconsciente y ocasionándole lesiones de riesgo vital que, de no mediar atención médica inmediata, podrían haber provocado su fallecimiento”, describió la Fiscalía tras un ataque por la espalda.

Agresión a un joven sin mediar palabra al que le rompió la mandíbula

En la vista oral el joven reconoció los hechos y logró una sentencia de tres años de cárcel después de que se apreciasen las atenuantes de drogadicción y reparación del daño, puesto que había consignado 20.000 euros antes del juicio para indemnizar a su víctima. La condena llegó en enero de 2022, pero el joven ya cumplía prisión preventiva desde su arresto en mayo del año anterior.

La estaca empleada en la agresión al tatuador de Laviada. / CNP

La agresión al tatuador no fue la única que trascendió en aquellos meses. La primera tuvo como víctima a un joven de 29 años al que abordó en la carretera del Piles al Infanzón el 5 de mayo de 2021. Le partió la mandíbula tras propinarle “varios golpes y patadas en la cara” sin discusión previa y sin haber interactuado con él previamente. Cuando el afectado quedó inconsciente en el suelo, este individuo siguió “dándole patadas en la cabeza”, según la Fiscalía.

Esa agresión violenta terminó también en juicio. Su condena fue de seis meses de cárcel por las lesiones provocadas.

Violenta detención tras una agresión en una terraza del centro

Por esta agresión la Policía inició una investigación, pero como el joven lo sospechaba optó por abandonar Gijón durante varias semanas. Fue a su regreso a la ciudad cuando a punto estuvo de matar al tatuador del barrio de Laviada.

Su detención tuvo lugar a primeros de junio en pleno centro de Gijón, en la plaza de Italia. Fue después de que este joven propinase un puñetazo a otro hombre que se encontraba en una céntrica terraza, lo que motivó una amplia intervención policial que permitió su arresto. No fue sencillo, de hecho, hirió a tres de los cuatro policías que participaron en su detención.

Noticias relacionadas

Por esa agresión, en la calle Santa Rosa, fue condenado a cuatro meses de cárcel por un delito de lesiones al hombre que se encontraba sentado en la terraza de un bar.

Suscríbete para seguir leyendo