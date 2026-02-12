Muere un hombre al ser arrollado su vehículo por un tren en Talavera de la Reina (Toledo)

Un hombre ha fallecido este jueves al ser arrollado el vehículo que conducía por un Alvia de la línea Chamartín-Badajoz en la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 20.11 horas poco antes de la llegada de este tren a la estación talaverana.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Talavera, así como una UVI que únicamente ha podido certificar el fallecimiento de este hombre, único ocupante del vehículo.

Por su parte, ninguno de los 206 pasajeros del Alvia ha resultado herido.

Pasajeros, a la espera

Pasajeros esperando en el interior del tren. / Cedida

Los pasajeros del tren han explicado que este se ha comenzando a frenar bruscamente antes del impacto. "De repente ha empezado a haber humo, no sabíamos muy bien qué había pasado, y luego nos han dicho que habíamos arrollado un vehículo".

Noticias relacionadas

De momento, afirman, los pasajeros se encuentran en el interior del tren, a la espera de que los servicios de emergencia acudan y sean trasladados en autobús hasta Badajoz.