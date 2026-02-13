Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo

Sangraba abundantemente. Pensó que iba a morir y, mientras llegaban los servicios de emergencia, cogió su teléfono móvil y se grabó un vídeo, para dejar constancia de la brutal agresión que acababa de sufrir. Un vecino del distrito madrileño de Puente de Vallecas, de 40 años y padre de familia, fue atacado salvajemente por un grupo de jóvenes el pasado 20 de noviembre por negarse a darles un cigarrillo, según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

El ataque tuvo lugar en plena calle, a quinientos metros del estadio de fútbol del Rayo Vallecano, en la calle Payaso Fofó. Eran poco más de las diez de la noche cuando el hombre regresaba a su casa. Iba caminando y hablando por teléfono con una amiga cuando, según denunció a la Policía, un grupo de "chicos y chicas latinos muy jóvenes, de entre 15 y 20 años y vestidos con ropa oscura" lo pararon para preguntarle "si tenía tabaco". El hombre interrumpió la conversación con su amiga para contestarles que no llevaba cigarrillos encima.

Amenazas de muerte

La víctima siguió su camino, pero según explicó a los agentes, se dio cuenta de que varios de los chicos con los que acababa de encontrarse le estaban siguiendo, por lo que aligeró el paso y advirtió a su amiga de que estaba en peligro: "me van siguiendo varios latinos, me están amenazando de muerte".

Entonces, de acuerdo con la denuncia del hombre, "me alcanzaron y dos de ellos empezaron a agredirme, sin motivo alguno. Me dieron patadas y puñetazos por todo el cuerpo, hasta que un tercero sacó un objeto punzante y empezó a apuñalarme en la cabeza y el cuello. Los demás salieron corriendo". Según declararon varios testigos, el autor del apuñalamiento también salió huyendo poco después mientras gritaba: "Lo puyé, lo puyé".

Varias piezas dentales

Gravamente herido, la víctima llamó a Emergencias. Mientras esperaba a la ambulancia y a la Policía, el hombre comprobó que había perdido varias piezas dentales. No dejaba de sangrar por la nariz, la boca y el cuello y creyó que iba a morir. Así que se grabó un vídeo que luego entregó como prueba.

Cuando la policía llegó, lo encontró con varias heridas provocadas por un arma blanca en la cara, la oreja y la zona lateral del cuello. Una de las puñaladas le seccionó la arteria carótida, por lo que estuvo a punto de morir desangrado. Finalmente, pudo ser trasladado, aunque en estado grave, al Hospital Gregorio Marañón y, tras ser operado, salvó la vida.

Bandas latinas

Los agentes de Policía Nacional de la Comisaría de Puente de Vallecas lograron identificar y detener a tres autores del ataque: un joven peruano de 18 años y dos menores, de 15 años, uno de ellos hondureño y otro español. Todos tienen antecedentes y son conocidos de la Policía por su relación con bandas latinas, aunque según las pesquisas esa no fue la motivación del ataque. La víctima no tiene nada que ver con esos grupos. El juez los acusa de asesinato en grado de tentativa y decretó el ingreso en prisión del mayor de edad.

En su declaración, la víctima explicó que no conocía de nada a ninguno de sus agresores y que se vio sorprendido por la violencia del ataque. El hombre sí que reconoció a los tres jóvenes como "integrantes de un grupo de chicos latinos que frecuentan las canchas de la calle Payaso Fofó" y aseguró que tenía mucho miedo de denunciarlos por si tomaban represalias, ya que comparten barrio con él y su familia.