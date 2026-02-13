Víctima de la borrasca
Muere en Barcelona una mujer de 46 años tras caerle el tejado de una nave industrial debido al temporal
La mujer, que había sido trasladada al Hospital Vall d'Hebron en estado crítico, es una trabajadora de una empresa del polígono del municipio barcelonés de Bon Pastor
EP
BARCELONA
Una mujer de 46 años ha fallecido este viernes en Barcelona después de caerle parte del tejado de una nave industrial debido al viento, según ha informado la conselleria de Salut.
La mujer, que había sido trasladada al Hospital Vall d'Hebron en estado crítico, es una trabajadora de una empresa del polígono del municipio barcelonés de Bon Pastor.
Siguen hospitalizadas un total de 8 personas en centros hospitalarios catalanes.
- Cruyff ficha a un exjugador del Valencia CF para liderar su cantera
- Juan Bernat ya tiene nuevo equipo
- Kiat Lim, presidente del Valencia CF, más preocupado por el Camilo Cano que por Mestalla
- Patata caliente' Hugo Duro
- La multimillonaria Michele Kang centra sus deseos en València
- ¿Quién es Miguel Monferrer, la opción de Paterna al lateral derecho del Valencia CF?
- Lateral derecho roto en el Valencia antes del derbi
- El Valencia CF actualiza el estado de Foulquier tras su operación