Sara Fernández

Pasa a disposición judicial el detenido por violar y secuestrar a su pareja durante dos años en Murcia

Alberto S. M., detenido por violar y secuestrar presuntamente a su pareja durante dos años en una casa de huerta en la pedanía murciana de San José de la Vega, tenía en el municipio de Cartagena un barco en el que los investigadores hallaron diversas sustancias estupefacientes, apuntan fuentes judiciales. El sospechoso pasó este viernes a disposición judicial. Más información