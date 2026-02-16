En la UCI y bajo "estricta vigilancia médica" la mujer agredida en Ibiza por su expareja

La mujer víctima de una agresión machista por parte de su expareja este domingo por la mañana permanece ingresada en estado grave. La joven, una española de 31 años, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde recibe atención médica especializada. De momento, la Guardia Civil no ha facilitado más información sobre el detenido.

El suceso tuvo lugar la mañana del domingo en la vivienda familiar de la joven, ubicada en el barrio de Can Tomàs, según confirmaron fuentes municipales y la Guardia Civil. El agresor, sobre el que pesaba una orden de alejamiento en vigor, la atacó en el interior del domicilio y la dejó malherida ante la madre, de 57 años, y la hermana, de 27. Ambas mujeres también sufrieron lesiones y acudieron al Hospital Can Misses, donde el personal sanitario les atendió por contusiones y traumatismos leves. Los médicos les dieron el alta poco después.

Ingresada en estado crítico

El Área de Salud de Ibiza y Formentera informó de que la víctima ingresó a las 11.18 horas en el Hospital Can Misses en estado crítico con un traumatismo craneal. A las 15.15 horas, el equipo médico ordenó su traslado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Según la actualización facilitada por este centro sanitario privado, la paciente presenta un traumatismo craneoencefálico grave y politraumatismos graves. Los facultativos mantienen a la mujer en la UCI bajo estricta vigilancia médica. Su estado permanece estable dentro de la gravedad.

La Guardia Civil detuvo al presunto agresor en el lugar de los hechos. El Ayuntamiento de Sant Antoni informó de que la Policía Local recibió el aviso del 112 por una agresión en la zona de Can Tomàs y desplazó tres patrullas hasta el domicilio. Los agentes colaboraron con la Guardia Civil tanto en la detención como en la asistencia a las víctimas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión. Desde la Policlínica Nuestra Señora del Rosario comunicarán cualquier cambio relevante en la evolución clínica de la paciente.

Asistencia a las víctimas Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

