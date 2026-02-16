Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las 'cajas negras' de los trenes todavía no se han extraído a la espera de obtener autorización judicial

Renfe inicia el servicio en Cataluña a medio gas

Renfe vuelve a iniciar esta semana el servicio en Cataluña a medio gas, con cerca de 200 puntos con restricciones de velocidad, mientras Adif realiza trabajos de mantenimiento y se certifica su operatividad, y con diversos tramos que se cubren con transporte alternativo por carretera.

El Gobierno y la Generalitat prevén que Rodalies opere en abril sin ninguna de las limitaciones de velocidad derivadas de las obras de emergencia, aunque ya a finales de este mes e inicios de marzo se eliminará la mayoría de las restricciones, según anunció el pasado viernes el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Renfe recuerda que las limitaciones de velocidad en la red ferroviaria pueden provocar afectaciones en la prestación del servicio en algunas líneas de Rodalies.