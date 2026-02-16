Adif afirma que la vía está a disposición de las operadoras para reanudar la alta velocidad Madrid-Sevilla

Buenas noticias para los viajeros de la alta velocidad. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha adelantado que la línea del AVE entre Madrid y Sevilla volverá a abrir este martes o miércoles, tras más de un mes de cortes por el accidente ferroviario de Adamuz. El Ministerio está trabajando para que se produzca "lo antes posible" y pronto confirmarán el momento exacto en el que estará de nuevo abierta la conexión entre Madrid y Andalucía.

A última hora de la tarde del lunes, el gestor ferroviario, Adif, anunció que ya había finalizado la reparación de la infraestructura y que pone las vías a disposición de las operadoras ferroviarias para realizar las pruebas oportunas con el objetivo de reanudar el servicio comercial de alta velocidad Madrid-Sevilla "próximamente".

Las últimas borrascas habían retrasado los trabajos lo que llevó a Transportes a posponer la fecha de apertura. Los equipos de Adif han estado trabajando en los últimos días en cuestiones referidas a la plataforma y superestructura "para recuperar tan pronto sea posible y en plenas condiciones el tráfico ferroviario". En este sentido, las precipitaciones habían retrasado algunos trabajos que necesitan hacerse sin lluvias por lo que la finalización de todos los trabajos de reparación de la infraestructura en Adamuz han dependido, en parte, de la evolución meteorológica.

El terrible accidente de Adamuz del pasado 18 de enero, donde un tren Iryo colisionó con un ALVIA causando el fallecimiento de 46 personas, paralizó la circulación de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía. Esto obligó a Renfe a poner en marcha un Plan Alternativo (cuatro viajes de ida y cuatro de vuelta al día), realizando el trayecto entre Córdoba y Villanueva de Córdoba por carretera. La duración del viaje hasta la capital del país se ha incrementado notablemente desde entonces, una realidad que al parecer llega a su fin.

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro, mientras a día de hoy aún no se han extraído las 'cajas negras' de los convoyes a la espera de obtener autorización judicial.

Quejas de los viajeros frecuentes

Los usuarios ya han mostrado sus quejas en innumerables ocasiones por la tardanza a la hora de avisar de estas cancelaciones y afirman vivir una "incertidumbre constante" cuando bajan a la comunidad de Andalucía.

Pablo, afectado por las mismas durante más de cuatro semanas, comentó estos días a El Correo de Andalucía: "Llevo cuatro fines de semana en los que tenía comprados aves normales con antelación al accidente y, en muchas ocasiones, la misma semana o el mismo día de antes me lo cancela por una cosa o por otra, siendo los billetes más caros que los que originalmente había y, encima, de más duración".