Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | La alta velocidad entre Madrid y Andalucía se recupera: vuelven el AVE y los trenes Iryo

Andalucía critica la deslealtad del Gobierno y pide una auditoría de calidad del servicio ferroviario

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha criticado la deslealtad del Gobierno central con Andalucía por no informarle de las fechas de reapertura del servicio de trenes de Alta Velocidad (AVE) entre Madrid y Sevilla y ha reclamado una auditoría completa de la calidad del trayecto en tres de sus puntos fundamentales: Córdoba, Sevilla y Málaga.

En declaraciones a los periodistas, ha cifrado el impacto económico en el sector turístico de los cortes de los AVE debido al accidente en Adamuz (Córdoba) y los desprendimientos en Álora (Málaga) en unos 1.000 millones en el primer cuatrimestre de este año.

Bernal, que ha asistido este lunes a la inauguración de una exposición "Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación", junto con el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha recordado que la Junta ha solicitado al Gobierno incluir en la declaración de zona catastrófica al sector turístico andaluz, ya que se han visto seriamente dañados por los cortes ferroviarios muchos negocios y puestos de trabajo.