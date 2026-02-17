Un estudio confirma que la dana de Valencia de 2024 fue más extrema por el cambio climático

El cambio climático de origen humano intensificó de forma significativa la dana que provocó inundaciones catastróficas en Valencia en octubre de 2024. Una nueva investigación basada en simulaciones de alta resolución concluye que las lluvias fueron más intensas, más extensas y más voluminosas que en un clima preindustrial.

Un estudio publicado hoy en la revista Nature Communications y en el cual han participado varios centros de investigación españoles concluye que el calentamiento global de origen humano amplificó la intensidad y la extensión de las lluvias que provocaron las devastadoras inundaciones en Valencia durante la dana de octubre de 2024.

Cifras claras: el cambio climático intensificó el fenómeno

La investigación comparó simulaciones del mismo episodio bajo condiciones climáticas actuales y bajo un escenario hipotético preindustrial, obteniendo cuantificaciones concretas de la amplificación atribuible al cambio climático de raíz antropogénica.

Por ejemplo, halló que las condiciones actuales de calentamiento global incrementaron un 21 % la intensidad de las precipitaciones, un 56 % el área con lluvias con acumulaciones superiores a 180 milímetros y un 19 % el volumen total de precipitación en la cuenca del Júcar, si se comparara esta situación con un escenario preindustrial.

Los autores aplicaron el método Pseudo-Global Warming (PGW) y simulaciones convectivas con el modelo WRF a resolución de un kilómetro. Además, integraron una señal climática derivada de un conjunto de 15 modelos CMIP6 para aislar la contribución del calentamiento antropogénico.

La dana de Valencia, el calentamiento global y las necesidades hacia el futuro

"Por un lado, unas temperaturas de la superficie del mar más elevadas aportan más humedad a la atmósfera, y una atmósfera más cálida puede retener más vapor de agua, el cual se convierte posteriormente en lluvia y deriva en un incremento de las precipitaciones", explicó a Science Media Centre España el profesor Markus Donat, del grupo de Variabilidad y Cambio Climático del Barcelona Supercomputing Center, quien no participó del estudio.

Referencia Human-induced climate change amplification on storm dynamics in Valencia’s 2024 catastrophic flash flood. Carlos Calvo-Sancho et al. Nature Communications (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-026-68929-9

En la misma publicación, María Jesús Romero Aloy y Jaime Llinares, especialistas de la Universitat Politècnica de València (UPV), quienes tampoco participaron de la investigación, coinciden en que asumir el ciclo clásico de estaciones climáticas en el diseño de infraestructuras y redes de drenaje es ya inadecuado: las curvas IDF, los mapas de riesgo y la delimitación de zonas inundables deben actualizarse incorporando escenarios de clima futuro y medidas de adaptación.

Otros investigadores reclaman estudios complementarios que exploren cambios en frecuencia y trayectorias atmosféricas, pero concluyen que el trabajo aporta un salto cualitativo en la comprensión de los mecanismos que transforman un episodio extremo en una catástrofe, en el marco de un clima más cálido. En conclusión, la evidencia científica refuerza la urgencia de adaptar la planificación y la gestión del territorio a un nuevo entorno hidrometeorológico.