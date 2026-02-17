Agresión con arma blanca
Un joven de 19 años, herido con arma blanca en una reyerta durante el Carnaval de Badajoz
Las intoxicaciones por consumo de alcohol fueron la principal causa de las intervenciones de Cruz Roja en una joranda donde hubo 15 traslados a hospitales
La jornada del lunes del Carnaval de Badajoz se saldó con un total de 72 asistencias sanitarias atendidas por Cruz Roja, en un día que los equipos califican como "bastante ajetreado" desde primera hora.
La incidencia más destacada se produjo en torno a las 4.00 horas en la plaza de España, donde un joven de 19 años resultó herido con arma blanca durante una reyerta. Aunque la lesión presentaba una gravedad limitada, fue derivado a un centro hospitalario para una valoración más exhaustiva.
Balance de asistencias
A lo largo de la jornada, Cruz Roja atendió principalmente casos de carácter leve, siendo las intoxicaciones por consumo de alcohol las más numerosas, con 23 intervenciones. También se registraron 14 heridas accidentales, 11 atenciones por enfermedad común y 7 heridos en reyertas.
El dispositivo sanitario actuó además en 6 traumatismos accidentales, 3 crisis de ansiedad, 2 casos de enfermedad cardiaca, 2 esguinces, 2 intoxicaciones por consumo de drogas, una reacción alérgica y un síncope.
En total, 15 personas precisaron traslado a centros hospitalarios, la mayoría por patologías de carácter traumático.
Dispositivo desplegado
Para cubrir esta jornada festiva, Cruz Roja movilizó un total de 22 efectivos y 6 unidades móviles, que permanecieron operativas durante todo el lunes de Carnaval.
- Cömert explica su polémica celebración del banderín en el Derbi
- Unai Núñez, rendimiento inmediato al servicio del Valencia CF: 'Si me pone de delantero pues de delantero
- Ryan Reynolds y Hugh Jackman dejan en ridículo a Peter Lim en el Valencia CF
- El cambio de Corberán después de su peor semana
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el derbi contra el Levante UD
- Última hora con la lesión de Diego López en el Valencia CF
- Lo que vio y no vio el acta arbitral del Derbi: Pendientes de la denuncia de LaLiga
- Corberán bate un récord en la historia de los Derbis