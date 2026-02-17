Víctor Castro

Los trenes de alta velocidad circulan por el tramo de Adamuz

Los primeros trenes de alta velocidad ya han pasado por el tramo del trágico accidente ferroviario de Adamuz, casi un mes después de lo ocurrido, aunque las máquinas continúan trabajando en la zona. De hecho, algunos de los vagones del Iryo siniestrado continúan en fase de desmontaje. Se recobra de este modo la normalidad y los servicios de las empresas Renfe, Iryo y Ouigo circulan de nuevo en la línea que une Sevilla con Madrid, con paso por Córdoba-Julio Anguita Más información