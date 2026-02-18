Detenido el asesino de su exmujer y su hija de 12 años degolladas en su domicilio de Xilxes (Castellón)

Detenido el autor del doble crimen en Xilxes (Castellón) de una mujer y su hija menor de edad. Según ha podido confirmar este periódico, el hombre ha sido detenido, por el momento, por el quebrantamiento de la orden de alejamiento de 300 metros de su exmujer y la niña que tenía en vigor hasta 2027 y que impedía al exmarido y padre de la menor acercarse o ponerse en contacto con ellas por cualquier medio.

Ambas víctimas fueron encontradas este martes sin vida en su vivienda de Xilxes. La Guardia Civil investiga este doble crimen, después de que se hayan hallado los dos cuerpos sin vida de María José Bou, de 47 años, y de la niña, de 12 años, en su casa, próxima al Ayuntamiento de la localidad y al retén de la Policía Local.

El hombre se encuentra en las dependencias de la Policía Local de Xilxes, donde los agentes de la Guardia Civil le están tomando declaración. Los investigadores manejan como una de las principales hipótesis que se trate de un nuevo crimen machista de Benicàssim: tanto la madre como la hija de doce años estaba en el sistema VioGen y ambas estaban protegidas con una orden de alejamiento de 300 metros. Esta medida judicial, impuesta por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vila-real, fue acordada después de un episodio de maltrato físico en el que María José Bou -sufrió lesiones.

Mensaje desde el móvil de su hija

Ha sido precisamente, el presunto maltratador quien dio la alerta tras afirmar que se las había encontrado muertas en el domicilio. Según su primera declaración ante la Guardia Civil, él se encontraba en València cuando afirma haber recibido el mensaje desde el móvil de su hija alertando de que algo sucedía en la vivienda. Los agentes están tratando de confirmar esa tesis que, según fuentes de la investigación, presenta lagunas importantes.

Tras recibir el aviso del doble crimen, una patrulla de Policía Local y otra de la Guardia Civil han acudido con urgencia al lugar. El alcalde de la localidad, Ismael Minguet, ha confirmado que agentes de la Benemérita se encuentran en estos momentos en la casa.

La Guardia Civil ya se encuentra practicando las primeras investigaciones. Tanto la mujer como la niña, de 12 años de edad y estudiante de sexto de Primaria en la localidad, así como el padre y marido de las víctimas son sordomudos. La mujer era natural de la localidad de la Plana Baixa.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Xilxes conocían a las víctimas y al padre de la menor asesinada, porque habían intervenido en varios episodios de violencia de género y doméstica.

La niña y su madre llevarían tiempo muertas dentro de la casa. Los primeros agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que han llegado a la escena del crimen han necesitado la ayuda de un intérprete de lengua de signos (ILS) para hablar con el marido y padre de las víctimas debido a su discapacidad auditiva.

