Alicante
Herido un hombre tras caer a una tumba en el cementerio de Torrevieja
El varón cayó desde unos tres metros mientras realizaba tareas de mantenimiento y fue rescatado por los bomberos
Redacción
Un hombre ha resultado herido este sábado por la mañana tras sufrir una caída en el Cementerio de Torrevieja (Alicante), ubicado junto a la N-332, cuando realizaba trabajos de mantenimiento en una lápida.
El aviso se recibió a las 10:22 horas, movilizando a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante del parque de Torrevieja. Según las primeras informaciones, el hombre cayó a un foso de tumba desde una altura aproximada de tres metros.
Tras la caída, el herido presentaba dolor intenso en la espalda. Pese a ello, permaneció consciente en todo momento y podía moverse. Los bomberos realizaron una extracción segura mediante el uso de un colchón de vacío para evitar un empeoramiento de las posibles lesiones.
Una vez rescatado, el varón fue trasladado a un centro hospitalario para su evaluación médica. En el operativo participaron una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ) con sargento, un BUP, un FSV con cabo y siete bomberos del parque de Torrevieja. La intervención concluyó al completo a las 11:37 horas.
El suceso se saldó con un único herido y no fue necesario desalojar el recinto, aunque la zona sí que quedó acordonada durante las labores de rescate.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Quién es Renzo Saravia y qué puede aportar el nuevo fichaje del Valencia CF?
- El Valencia Basket cede ante el Real Madrid y jugará las semifinales de la Minicopa como segundo de grupo
- Corberán perfila el once para Vila-real con el regreso de Danjuma
- El Valencia CF se fija en el efecto Guedes
- El Valencia CF espera hoy a su último fichaje: Renzo Saravia
- Córdoba, la provincia argentina que late y conecta con el Valencia CF
- Horario y dónde ver el Valencia Basket - Real Madrid de Copa del Rey en el Roig Arena
- Caso cerrado: el Valencia CF ficha a Renzo Saravia