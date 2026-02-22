Muere un hombre de 70 años en Zamora tras recibir varias puñaladas de su hermano

Un hombre de 70 años ha aparecido muerto este domingo en su vivienda de Peleas de Abajo (Zamora) tras ser agredido por arma blanca por un hermano, de 66 años.

El agresor, que ya ha sido detenido, se encuentra en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Zamora. El hombre, de iniciales J. S., asestó varias puñaladas a su hermano, E. S., en la vivienda que ambos compartían. La víctima ha sido encontrada sobre la cama de su habitación después de que un familiar diera aviso a la Guardia Civil tras encontrarlo muerto.

Aunque se desconoce momento de la agresión, "con seguridad durante el fin de semana" confirma la Guardia Civil, la última vez que se vio al fallecido fue durante la noche del viernes en el bar del pueblo.

La Guardia Civil en Peleas de Abajo donde se ha producido el apuñalamiento de un hermano a otro / Cedida

La tarde del sábado, como solía ser su costumbre, el fallecido no apareció a jugar la partida en el bar, aunque a su ausencia no se le dio mayor importancia dado que el día anterior estaba todo normal, apuntan fuentes vecinales.

La confesión

El misterio lo habría desvelado el propio agresor al informar a otro hermano, que también vive en Peleas de Abajo, del crimen cometido supuestamente la noche del viernes al sábado. El familiar, al tener conocimiento de los hechos, se ha dirigido a la casa y de inmediato ha alertado a la Guardia Civil.

Crimen en Peleas de Abajo / Cedida

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió el aviso pasadas las 7 de la mañana y cuando llegaron los sanitarios confirmaron su muerte como consecuencia de las puñaladas a pesar de haber trasladado hasta Peleas de Abajo una UVI móvil y más personal sanitario del centro de salud de Corrales del Vino.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil instruye las diligencias para alcarar lo ocurrido. El caso está bajo secreto de sumario y el detenido será puesto a disposición judicial tras concluir las actuaciones de investigación.