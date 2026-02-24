La CIAF afirma que Adif recogió piezas del accidente ferroviario de Córdoba pese a que "se había avisado de que no las retiraran"

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) afirma que Adif retiró piezas de la zona cero de Adamuz (Córdoba), pese a que "se había avisado de que no las retiraran hasta que llegaran los investigadores con la Guardia Civil". Su presidente, Iñaki Barrón, ha aclarado que "no se trata de piezas críticas", pero el administrador fue advertido para no que no las recogiese.

En declaraciones a este periódico, este responsable detalla que se trata de "muestras de soldaduras cercanas a las del accidente". Diferentes medios de comunicación a nivel nacional avanzaron este lunes la recogida y el análisis de muestras por parte de Adif sin autorización judicial y la respuesta de la jueza Cristina Pastor, al frente de la investigación, quien le ha reprendido por esta actuación.

Adif: "Hubieran acabado en un vertedero"

Sin embargo, el administrador asegura que "si Adif no hubiera retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas, que ni la Guardia Civil ni la CIAF se llevaron, con el inicio de las obras, hubieran acabado en cualquier vertedero una vez iniciados los trabajos el día 26". Así, abunda en que "lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante y conservarlo siempre a disposición policial y judicial".

Trabajos en las vías donde se accidentaron los dos trenes Iryo y Alvia. / A. J. González

Al ser consultada por este periódico, ha precisado que "solo se retiró entre el día 22 y 23 aquel material que ni la CIAF ni la Guardia Civil se llevaron en su inspección. Todo se trasladó a un edificio de mantenimiento de Adif en Hornachuelos, siempre a disposición judicial y policial. Se trataba de material del tramo dirección Madrid, del que no se produjo el descarrilamiento".

Cinco días después, Adif obtuvo permiso judicial para iniciar las obras de recuperación de la línea. "Por tanto, puede trabajar en la zona afectada para poder volver a poner en marcha el servicio", recuerda. Después de esto, el día 30 de enero, "la Guardia Civil vuelve y requiere material. Se le indica que está en Hornachuelos, donde ha estado siempre a su disposición", afirma Adif.